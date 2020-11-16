Son dakika haberleri | Ahmet Türk'ün, taziyeden dönen akrabaları kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'da eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yengesi Şemsa Türk'ün taziyesinden dönen akrabalarının otomobili TIR'la çarpıştı.

ŞANLIURFA'da eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yengesi Şemsa Türk'ün taziyesinden dönen akrabalarının otomobili TIR'la çarpıştı. Trafik kazasında Yelda Türk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Hayatını kaybeden eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yengesi Şemsa Türk'ün Kızıltepe'deki taziyesinden dönen Şirvan Türk'ün kullandığı 63 K 4674 plakalı otomobil, Dağyanı mevkiinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen TIR'a çarptı. Kazada otomobilin içindeki 4 kişi hurdaya dönen araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye sevk edildi. Otomobilde sıkışan 4 yaralı itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralılardan Yelda Türk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK