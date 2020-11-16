Son dakika haberleri | Ahmet Türk'ün, taziyeden dönen akrabaları kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Ahmet Türk'ün, taziyeden dönen akrabaları kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

16.11.2020 18:08 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:17
Son dakika haberleri | Ahmet Türk'ün, taziyeden dönen akrabaları kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'da eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yengesi Şemsa Türk'ün taziyesinden dönen akrabalarının otomobili TIR'la çarpıştı.

ŞANLIURFA'da eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yengesi Şemsa Türk'ün taziyesinden dönen akrabalarının otomobili TIR'la çarpıştı. Trafik kazasında Yelda Türk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Hayatını kaybeden eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yengesi Şemsa Türk'ün Kızıltepe'deki taziyesinden dönen Şirvan Türk'ün kullandığı 63 K 4674 plakalı otomobil, Dağyanı mevkiinde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen TIR'a çarptı. Kazada otomobilin içindeki 4 kişi hurdaya dönen araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye sevk edildi. Otomobilde sıkışan 4 yaralı itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralılardan Yelda Türk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Son dakika haberleri | Ahmet Türk'ün, taziyeden dönen akrabaları kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri | Ahmet Türk'ün, taziyeden dönen akrabaları kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri | Ahmet Türk'ün, taziyeden dönen akrabaları kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

İlgili Haberler

Son dakika haberi | İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Muğla'da kaza; 1 ölü, 3 yaralı
Muğla'da kaza; 1 ölü, 3 yaralı
Çanakkale'de trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
Çanakkale'de trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Kamala Harris Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Emrah İrem Derici Şafak Sezer Fatih Artman
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Lance Stroll Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Cuma Milli Medya Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Ahmet Türk'ün, taziyeden dönen akrabaları kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 18:20:11. #1.14#
title