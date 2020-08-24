Son dakika haberleri: Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı

Gelen son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale edilmeye tekrar başlandı.

Son dakika haberleri: Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı
24.08.2020 06:53 | Son Güncelleme: 24.08.2020 07:06

Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale edilmeye tekrar başlandı.

Dün öğle saatlerinde Kozan'ın Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şu ana kadar 200 hektardan fazla ormanlık alanda zarara yol açan yangına, dün havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahale sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.

Bölgede sorti yapan 2 yangın söndürme uçağı ve 6 yangın söndürme helikopteri, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor.

Adana ve çevre illerden gelen 90'dan fazla arazöz ve ekip ise karadan yangının büyümesini önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar Magazin
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı Güncel
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi Dünya
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük 3. Sayfa
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Yerel
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
ABD kıyılarına aynı anda 2 tropik fırtına yaklaşıyor
ABD kıyılarına aynı anda 2 tropik fırtına yaklaşıyor
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Trump, koronavirüste ölüm oranını yüzde 35 azaltan plazma tedavisini duyurdu
Trump, koronavirüste ölüm oranını yüzde 35 azaltan plazma tedavisini duyurdu
Galatasaray, Ismaila Coulibaly ile anlaştı
Galatasaray, Ismaila Coulibaly ile anlaştı
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi
UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi
Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim
Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda
Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş
Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Yaşar Güler Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Oğuzhan Koç Halit Ergenç Engin Altan Düzyatan
Spor Jose Sosa Fatih Terim Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Sel Kaza Adana Dereli
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 07:07:58. #1.14#
title