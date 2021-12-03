Son dakika haberleri! 17 yaşında anne oldu, çocuğunun babası nikah kıyamadan silahlı saldırıda öldü

ADANA'da kuzeni Abdulsamet Çiftsüren (15) ile birlikte motosikletle giderken uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Çiftsüren'in (19), geçen yıl nişanlısı Hatun B. (17) ile düğün yaptıkları, 2 ay önce kız bebeklerinin dünyaya geldiği, 15 Aralık'ta ise nikah kıymak için mahkemeye çıkacakları ortaya çıktı. Saldırganların yakalanmasını isteyen Hatun B., "Düğünüm olan yerde cenaze çadırı kurdum. Kızım daha babasına doyamadı" dedi.

Olay, 1 Aralık saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Çiftsüren ile kuzeni Abdulsamet Çiftsüren motosikletle giderken, yanlarına yaklaşan motosikletteki 2 kişi tabancalarını çıkarıp peş peşe ateş etti. Kuzenler devrilen motosikletle birlikte sürüklenirken, saldırganlar ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajının ardından farklı hastanelere kaldırılan kuzenler, kurtarılamadı. Yusuf ve Abdulsamet Çiftsüren'in cenazeleri, adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis olayın ardından kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.