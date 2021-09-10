Son dakika haberi: Yemen'de Husiler ile hükümet yanlısı güçler arasında cenaze takası yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Yemen'de Husiler ile hükümet yanlısı güçler arasında cenaze takası yapıldı

Son dakika haberi: Yemen'de Husiler ile hükümet yanlısı güçler arasında cenaze takası yapıldı
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Yemen'deki hükümet güçleri, güneydeki Dali kentinde yapılan takasla çatışmalarda yaşamını yitiren 17 kişinin naaşını geri aldıklarını duyurdu.

Yemen'deki hükümet güçleri, güneydeki Dali kentinde yapılan takasla çatışmalarda yaşamını yitiren 17 kişinin naaşını geri aldıklarını duyurdu.

Dali Cepheleri Sözcüsü Fuad Cabbari'nin, Dali Medya Merkezi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Husiler ile yapılan cenaze takasında, Husilere 27 naaşın teslim edildiği belirtildi.

Değişim kapsamında hükümet güçlerinin de 17 naaşı teslim aldığı aktarıldı.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız"
17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada 'ikinci eş' olarak bahsedildiği videoda ortaya çıktı
17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada "ikinci eş" olarak bahsedildiği videoda ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Yevgeniy Ziniçev Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Münir Özkul Kaan Yıldırım Melisa Şenolsun
Spor Çağdaş Atan Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi: Yemen'de Husiler ile hükümet yanlısı güçler arasında cenaze takası yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 10:25:14. #1.16#

title