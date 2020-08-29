"Yaşamak için güzel bir akşam" paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi İzmir'de motosikletiyle bir midübüse çarpan şahıs hayatını kaybetti. Şahsın ölmeden saatler önce sosyal medyadan "yaşamak için güzel bir akşam" notuyla paylaşımı yapması ise sevenlerini üzdü.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde motosiklet ile midibüs çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında bulunan arkadaşı ağır yaralandı. Kazada ölen sürücünün kazadan saatler önce sosyal medya hesabından motosikleti üzerinde 'Yaşamak için güzel bir akşam' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

MOTOSİKLETLE MİDÜBÜSE ÇARPTI

Kaza, Caher Dudayev Bulvarı Tramvay Durağı mevkinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Cemal Ünlü'nün yönetimindeki 35 JEF 99 plakalı motosiklet ile M.T. idaresindeki 35 P 0080 plakalı midibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, motosiklet sürücüsü Ünlü ile arkasında bulunan ve kimliği öğrenilemeyen arkadaşı yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Cemal Ünlü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan arkadaşı ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Cemal Ünlü'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından ambulansla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, midibüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Kazada hayatını kaybeden Cemal Ünlü'nün sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti. Kazadan saatler önce sosyal medya hesabından motosikleti ile bir fotoğrafını paylaşan Ünlü'nün fotoğrafa 'Yaşamak için güzel bir akşam' notu düştüğü görüldü.

Kaynak: DHA