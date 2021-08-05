Son dakika haberi! Yangınlarla mücadelede ekiplere destek verecek 'Nene Hatun' gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti (2)
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Son dakika haberi! Yangınlarla mücadelede ekiplere destek verecek 'Nene Hatun' gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti (2)

Son dakika haberi! Yangınlarla mücadelede ekiplere destek verecek 'Nene Hatun' gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti (2)
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... BAKANLIKTAN AÇIKLAMAUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca İstanbul Kuruçeşme'den yola çıkan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun'un gece saatlerinde Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören bölgesine ulaşarak, yangınla mücadeleye destek...

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca İstanbul Kuruçeşme'den yola çıkan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun'un gece saatlerinde Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören bölgesine ulaşarak, yangınla mücadeleye destek vereceği açıklandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KIYEM) ve Haberleşme Genel Müdürlüğü'nden (HGM) yüzlerce ekibin yangın felaketinin ilk anlarından itibaren çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi. KGM ekiplerinin her gün personel ve araç sayısının arttığı belirterek, "'Şu anda 171 ekipman ve 266 personel ile çok geniş bir alanda çalışmalar sürdürülmektedir. Yangınların olduğu tüm bölgelerde karayolları şantiyeleri yangınla mücadele için adeta bir koordinasyon merkezi gibi çalışırken; bütün şantiyeler, ekipler ve ekipmanlar yangınla mücadeleye odaklanmıştır. Karayolları ekipleri ise yangın ile yerleşim yerlerinin bağlantısını kesmek için bulundukları bölgede geniş yollar açmaktadır" denildi. 

Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun'un İstanbul Kuruçeşme'den yola çıktığı anımsatılarak, "Yangınla mücadelede fark yaratacak olan Mavi Vatan'ın amiral gemisi 'Nene Hatun'da gece saatlerinde bölgeye ulaşacak. 'Nene Hatun' gemisi ilk olarak Ören'e ulaşarak yangınla mücadeleye katılacak. Ayrıca her türlü arazi ve hava şartında gitmek için tasarlanan çok amaçlı bir araç olan Unimog araçları ve destek personelleri de bölgede konuşlanmıştır. 2 bin metre yangın hortumu, pompalar ve yangın söndürmede kullanılacak her türden lojistik malzeme de bölgeye intikal etmiştir" denildi. 

Açıklamada ayrıca bölgede haberleşme ve iletişim açısından herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.

Kaan ULU/ANKARA,


Son dakika haberi! Yangınlarla mücadelede ekiplere destek verecek 'Nene Hatun' gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti (2)
Son dakika haberi! Yangınlarla mücadelede ekiplere destek verecek 'Nene Hatun' gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

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