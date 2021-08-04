Son dakika haberi | Van Gölü sahillerinde temizlik çalışması

Son dakika yerel haberi... - Van Gölü sahillerinde temizlik çalışması Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü Aktivistleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü gençlerin katılımıyla Van Gölü sahillerinde temizlik çalışması yapıldı.

- Van Gölü sahillerinde temizlik çalışması

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü Aktivistleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü gençlerin katılımıyla Van Gölü sahillerinde temizlik çalışması yapıldı.

İlçenin sahil kısımlarında yaklaşık 100 kişilik gönüllü ekip tarafından "Van Gölü Temiz Kalsın" sloganıyla temizlik yapıldı. Gün boyu Van Gölü kıyısında temizlik yapan grup, vatandaşlara Van Gölü'nün temiz tutulması için çağrıda bulundu. Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan İstanbul Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adnan Ayber, "Ahlat Kaymakamlığının bilgisi dahilinde Ahlat Belediyesinin destekleriyle Kocaeli, İstanbul, Manisa, Antalya, İzmir, Van, Ahlat Dernekleri, Van Gölü Aktivistleri, Ahlat'taki bazı STK'lar ile Ahlat Spor'un minik sporcularının katılımıyla Van Gölü temiz kalsın kampanyası çerçevesinde Ahlat sahillerinde temizlik yapmaya karar verdik. Ne yazık ki sahillerimizdeki kirlilik oranı çok yüksek. Bugün bunu burada canlı olarak gördük. Bu yıl sahil temizliğinin ikincisini yapıyoruz. Daha önceki yıllarda yapmıştık. Özellikle öğrencileri temizlik konusunda eğitmek, burada yüzenleri ise çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla bu kampanyayı yaptık. Burada bizleri yalnız bırakmayan tüm paydaşlarımıza özellikle İstanbul Ahlat derneğinin gençlik yönetimine ve yerel basınımıza teşekkür ediyoruz. Bu işleri herhangi bir amaç için değil, tek amacımız Van Gölü'nün temiz kalması, çevresinin temiz olması, insanların daha temiz bir ortamda göle girmesini sağlamaktır. Katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Van Gölü Aktivistleri Ahlat Temsilcisi İbrahim Behlül Şerefoğlu ise "Bundan önceki yıllarda çeşitli faaliyetlerimiz oldu. Yakın zamanda da yine Van Gölü'ne dikkat çekmek için bisiklet turumuz olacak. Farkındalık oluşturmak için her yıl bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Ahlat'taki bu faaliyetlerimizi de gençlerimizin desteğiyle uzun yıllar sürdüreceğiz. Aslında amaç sadece temizlik değil, temizliği yaparken insanların duyarlı olmasını sağlamak istiyoruz. Bugün yaptığımız bu güzelliği gören yüzlerce insan oldu. Bence örnek oldu ve insanlar ders aldı. Yavaş yavaş iğneyle kuyu kazar gibi iyiyi, doğruyu ve güzelliği yakalamaya çalışacağız. Başka çaremiz yok. Bizler gönüllüyüz. Görevli değiliz. Bu gönüllülüğümüz devam edecek. Çok güzel bir gün oldu. Senede bir defa yapıyoruz bunu ama umuyorum ki sizler her zaman sürdüreceksiniz" diye konuştu.

Temizlik kampanyasına katılan gençler ise Van Gölü ve sahillerinin temiz kalması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Ahlat Belediyesine bağlı ekipler de gruba eşlik ederek toplanan çöpleri kaldırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay