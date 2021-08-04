Son dakika haberi | Van Gölü sahillerinde temizlik çalışması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Van Gölü sahillerinde temizlik çalışması

İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberi... - Van Gölü sahillerinde temizlik çalışması Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü Aktivistleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü gençlerin katılımıyla Van Gölü sahillerinde temizlik çalışması yapıldı.

- Van Gölü sahillerinde temizlik çalışması

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü Aktivistleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü gençlerin katılımıyla Van Gölü sahillerinde temizlik çalışması yapıldı.

İlçenin sahil kısımlarında yaklaşık 100 kişilik gönüllü ekip tarafından "Van Gölü Temiz Kalsın" sloganıyla temizlik yapıldı. Gün boyu Van Gölü kıyısında temizlik yapan grup, vatandaşlara Van Gölü'nün temiz tutulması için çağrıda bulundu. Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan İstanbul Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adnan Ayber, "Ahlat Kaymakamlığının bilgisi dahilinde Ahlat Belediyesinin destekleriyle Kocaeli, İstanbul, Manisa, Antalya, İzmir, Van, Ahlat Dernekleri, Van Gölü Aktivistleri, Ahlat'taki bazı STK'lar ile Ahlat Spor'un minik sporcularının katılımıyla Van Gölü temiz kalsın kampanyası çerçevesinde Ahlat sahillerinde temizlik yapmaya karar verdik. Ne yazık ki sahillerimizdeki kirlilik oranı çok yüksek. Bugün bunu burada canlı olarak gördük. Bu yıl sahil temizliğinin ikincisini yapıyoruz. Daha önceki yıllarda yapmıştık. Özellikle öğrencileri temizlik konusunda eğitmek, burada yüzenleri ise çevre temizliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla bu kampanyayı yaptık. Burada bizleri yalnız bırakmayan tüm paydaşlarımıza özellikle İstanbul Ahlat derneğinin gençlik yönetimine ve yerel basınımıza teşekkür ediyoruz. Bu işleri herhangi bir amaç için değil, tek amacımız Van Gölü'nün temiz kalması, çevresinin temiz olması, insanların daha temiz bir ortamda göle girmesini sağlamaktır. Katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Van Gölü Aktivistleri Ahlat Temsilcisi İbrahim Behlül Şerefoğlu ise "Bundan önceki yıllarda çeşitli faaliyetlerimiz oldu. Yakın zamanda da yine Van Gölü'ne dikkat çekmek için bisiklet turumuz olacak. Farkındalık oluşturmak için her yıl bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Ahlat'taki bu faaliyetlerimizi de gençlerimizin desteğiyle uzun yıllar sürdüreceğiz. Aslında amaç sadece temizlik değil, temizliği yaparken insanların duyarlı olmasını sağlamak istiyoruz. Bugün yaptığımız bu güzelliği gören yüzlerce insan oldu. Bence örnek oldu ve insanlar ders aldı. Yavaş yavaş iğneyle kuyu kazar gibi iyiyi, doğruyu ve güzelliği yakalamaya çalışacağız. Başka çaremiz yok. Bizler gönüllüyüz. Görevli değiliz. Bu gönüllülüğümüz devam edecek. Çok güzel bir gün oldu. Senede bir defa yapıyoruz bunu ama umuyorum ki sizler her zaman sürdüreceksiniz" diye konuştu.

Temizlik kampanyasına katılan gençler ise Van Gölü ve sahillerinin temiz kalması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Ahlat Belediyesine bağlı ekipler de gruba eşlik ederek toplanan çöpleri kaldırdı.

Son dakika haberi | Van Gölü sahillerinde temizlik çalışması
Son dakika haberi | Van Gölü sahillerinde temizlik çalışması
Son dakika haberi | Van Gölü sahillerinde temizlik çalışması
Son dakika haberi | Van Gölü sahillerinde temizlik çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Mustafa Varank Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Onur Akay Tuğba Özay Yusuf Güney Çağatay Akman
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Van Gölü sahillerinde temizlik çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 10:16:51. #1.15#

title