Van'da Çanakkale şehitleri anıldı
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Van'da Çanakkale şehitleri anıldı

18.03.2021 12:40 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:57
Van'da Çanakkale şehitleri anıldı

VAN'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

VAN'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Tuşba ilçesindeki Zeve Şehitlik Anıtı'nı ziyaret eden protokol üyeleri, çelenk ve karanfil bıraktı.

Van'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla Zeve Şehitlik Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Asayiş Kolordo Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum amirleri ve halk katıldı. Zeve Şehitliği'ni ziyarette, anıt önüne çelenk bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çanakkale'de destan yazan atalarımızın düşmana Çanakkale geçilmez diyerek tüm dünyaya eşi benzeri görülmeyen bir mücadele örneği gösterdiğini belirtti. Törende konuşan Vali Blimez, şehitleri rahmet ve minnetle andığını vurgulayarak, şunları söyledi:  "Üzerinde yaşadığımız vatan toprağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Kanlarınız ve canlarınızla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimiz, bizlere emanet ettiğiniz bu cennet vatanımızda ay- yıldızlı bayrağımız altında birlik ve beraberlik içinde yaşayabiliyor ve bugün burada Zeve Şehitliğinde sizleri anma şerefine nail olabiliyorsak şüphesiz ki bunu siz aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Çanakkale'de destan yazan atalarımız düşmana Çanakkale geçilmez diyerek tüm dünyaya eşi benzeri görülmeyen bir mücadele örneği göstermiştir. Bu büyük mücadele sırasında Zeve'de binlerce savunmasız vatan evladı şehit edildi. Şehitler günü olarak kutladığımız 18 Mart'ta gününde onları fatihalarla anmak için buradayız."  

Yapılan konuşmanın ardından Vali Bilmez ile protokol ve vatandaşlar, şehitlik anıtına karanfil bırakıp, dua etti.

- Van
Van'da Çanakkale şehitleri anıldı
Van'da Çanakkale şehitleri anıldı
Van'da Çanakkale şehitleri anıldı
Van'da Çanakkale şehitleri anıldı
Van'da Çanakkale şehitleri anıldı
Van'da Çanakkale şehitleri anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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