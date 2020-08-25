Son dakika haberi! Vali Arslantaş: Salda Gölü'nde ziyaretçi sayısında kısıtlama yapma planlaması içerisindeyiz
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Son dakika haberi! Vali Arslantaş: Salda Gölü'nde ziyaretçi sayısında kısıtlama yapma planlaması içerisindeyiz

Son dakika haberleri: BURDUR Valisi Ali Arslantaş, Salda Gölü'yle ilgili, "Bilimsel çalışmaların sonucunda durumu tespit ettikten sonra ziyaretçi sayısında kısıtlama yapma planlaması içerisindeyiz" dedi.

Son dakika haberi! Vali Arslantaş: Salda Gölü'nde ziyaretçi sayısında kısıtlama yapma planlaması içerisindeyiz
25.08.2020 13:26 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:30

BURDUR Valisi Ali Arslantaş, Salda Gölü'yle ilgili, "Bilimsel çalışmaların sonucunda durumu tespit ettikten sonra ziyaretçi sayısında kısıtlama yapma planlaması içerisindeyiz" dedi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'nü Koruma ve Kullanma İlkeleri konulu toplantı düzelendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) Vali Ali Arslantaş başkanlığındaki toplantıya, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Burdur MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Yeşilova Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler, göle çevresi olan köylerin muhtarları ile STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Ali Arslantaş, Salda Gölü'nde ziyaretçi kısıtlanması yapılması yolunda çalışma yapıldığını söyledi. Vali Arslantaş, "Başta ilimiz olmak üzere ülkemizin en önemli güzelliklerinden olan Salda Gölü'nün korunarak, koruma- kullanma dengesi içerisinde gelecek kuşaklara en iyi şekilde miras bırakmak için neler yapılması gerekiyor değerlendirmek, görüş alışverişinde bulunmak üzere toplumun tüm kesimlerinden temsilcilerin katılımı ile bir araya geldik. Bu hassas konuda görüş ve düşüncelerini dile getirmek, katkılarını sunmak üzere toplantımıza katılanlara teşekkür etmek istiyorum" dedi.'ÜST DÜZEYDE ÇEVRE HASSASİYETİ'Siyaset üstü bir yaklaşımla en önemli doğal güzelliklerden olan Salda Gölü'nü çocuklara ve insanlığa doğal haliyle nasıl bırakılacağının toplantıda konuşulacağını aktaran Vali Ali Arslantaş, "Özellikle son yıllarda artan turizm hareketliliği dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğunun giderek arttığı Salda Gölü ve çevresinde Valiliğimiz tarafından,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından çok yakın bir koordinasyon içerisinde üst düzeyde çevre hassasiyeti gözetilerek, yürütülen çalışmalar kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Buradaki önceliğimiz yeşille mavinin iç içe olduğu eşsiz turkuazın tonlarıyla görsel şölen sunan Salda Gölü ve çevresinin doğal güzelliğinin korunması ve sonrasında koruma kullanım dengesi içerisinde bölge halkına, Yeşilova ilçemize ve ilimize turizmde hangi katkıları sağlayabileceğine dair çalışmaların yürütülmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.'ZİYARETÇİ SAYISINDA KISITLAMA YAPMA PLANLAMASI İÇERİSİNDEYİZ'Vali Ali Arslantaş, Salda Gölü'nde 81 familyaya ait 301 sucul ve karasal bitki türü olduğunun belirlendiğini, 38 farklı su kuşuna da ev sahipliği yaptığını vurgularken, şöyle devam etti: "Özel Çevre Koruma alanı ilan edilmeden önce araçlar sahile kadar giriyordu. Göl suyuyla araçlar yıkanmakta ve beyaz kumlar zarar görmekteydi. Bakanlıkça yaptırılan ahşap bariyerlerle araç girişleri engellendi, göl suyu kalitesinde iyileşme sağlandı. Çöpler düzenli olarak alınıyor. Kaçak yapılar ve bungalovlar kaldırıldı. Atık suların toplanması için vidanjörler devreye girdi. Mahalli çevre kurulu tarafından bazı kararlar alındı. Salda Gölü'nün bundan sonraki yönetim şeklinde kıyı kenar çizgisinden 400- 500 metre mesafeye hiçbir yapının yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. İhtiyaç birimleri tamamen doğayla uyumlu ahşap malzemeler kullanılarak yapılacak. Bilimsel çalışmaların sonucunda durumu tespit ettikten sonra ziyaretçi sayısında kısıtlama yapma planlaması içerisindeyiz. Beyaz Adalar bölgesine 2 kilometre mesafede araç otoparkı yapılacak. Alınan tedbirlerle ciddi bir koruma sağladığımız görülüyor. Tedbirler kademeli olarak her yıl artırılmaya devam edecek. Ziyaretçi taşıma kapasitesinin ve sosyo-ekonomik yapının belirlenmesi çalışmalarına da başladık. Alanda bilimsel çalışmalar artırılacak. Seyir terasları kurulacak."

Vali Ali Arslantaş'ın konuşmasının ardından katılımcılar Salda Gölü ile ilgili görüşlerini bildirdi. Toplantıda konuşulanların rapor haline getirileceği belirtildi.


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Kaynak: DHA

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