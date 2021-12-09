Son dakika haberi! Uşaklı çocuklar Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi'nde gelişim gösteriyor

UŞAK (İHA) - Uşaklı çocuklar Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi'nde gelişim gösteriyor

UŞAK Uşak Belediyesi tarafından kurulan Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi'nde ilk okul ve orta okul öğrencilerinin katılımıyla çok sayıda robot ve deney yapılıyor.

Dikilitaş Mahalle Konağı'nda faaliyet gösteren Uşak Belediyesi Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi, uzman öğretmenler farklı yeteneklere sahip çocukları ağırlamaya devam ediyor. 60'a yakın öğrencinin sabit olarak devam ettiği atölye ilk okul ve orta okul öğrencilerini de misafir ediyor. Atölye bünyesinde açılan ve kendi seviyelerine uygun kurlarda eğitim alan minikler; bilişim öğretmenleri liderliğinde robot tasarımları ve farklı malzemelerden çeşitli figürler yapıyor. Çocukların hem bilişsel gelişimini hem de el ve göz koordinasyonlarını geliştiren atölye; teknolojik anlamda da geleceğe açılan bir pencere niteliği taşıyor. Atölyede gördükleri derslerde öğrendikleri bilgilerle ortaya birbirinden farklı robotlar çıkartmanın mutluluğunu yaşayan minikler; aynı zamanda öğretmenleri eşliğinde gerçekleştirdikleri deneylerle de keyifli vakit geçiriyor.

Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi'nde görev yapan Bilişim Öğretmeni Melek Aslan "Atölyemiz temel seviyede çocuklarımıza planlama yapabilmeyi, algoritmik düşünce yeteneğini geliştirmeyi, matematiğe olan sevgilerinin artmasını, mühendislik ve el becerilerinin gelişmesini sağlıyor. Bu sayede miniklerimiz mantıklı düşünebilmeyi, bazı derslerde ve günlük hayatlarında planlı bir şekilde hareket edebilmeyi öğreniyor. Biz temel seviyede çocukların mühendislik becerilerini geliştirebilmek için lego tasarım yapıyoruz ve bu legoları kodlama üzerinden çalıştırıyoruz. Bu sayede yazılıma giriş yapmış olan çocuklarımız öğrenirken bir yandan da eğleniyor. Ardından kağıt üzerinde kodlama ve yer yön bilgisini de basit robotlarımızla öğreniyoruz. Scracth ve MBlock programlarıyla kod yazmaya başlıyoruz. İleri seviyelerde çocuklarımız görüntü işlemeyi ve hatta akıllı sistemleri tasarlamayı da öğrenebiliyor. Önderliğinde bu projeyi yürüttüğümüz Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çakın'a tüm desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyor; tüm öğretmenlerimizi öğrencileriyle atölyemize beklediğimizi eklemek istiyorum." dedi.

Nihat Dülgeroğlu İlkokulu Bilişim Öğretmeni Burak Yavaş, misafir olarak katıldıkları Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atölyesi'nin öğrenciler için büyük bir hizmet olduğunu belirterek Uşak Belediyesi'ne teşekkür etti. 1/B sınıfında okuyan toplam 37 öğrencinin burada eğitim aldığını belirtti. Böyle bir hizmeti kendilerinin sundukları için Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a da teşekkür eden Yavaş, "Bu öğrenciler iki aydır kursa devam ediyor ve eğitim öğretim döneminin sonuna kadar da devam edecekler. Öğrencilerimiz bu gibi merkezlerin sayesinde daha bilimsel ve algoritmik düşünme becerilerine sahip, farklı bakış açıları kazanmış bireyler haline geliyorlar. Bir problemle karşılaştıklarında doğru bir çözüm yöntemi geliştirebiliyorlar. Bu da ileriki yaşamlarında sahip olacakları iletişim becerilerinde ve kendilerini ifade etme biçimlerinde çok ciddi önem taşıyor" dedi.

Uzun zamandır Robotik Kodlama ve Zeka Yapım Atöylesi'ne geldiğini dile getiren Eymen Efe Yılmaz ise, "Robotlar ve deneyler yapıyoruz. İlk yaptığım deneyle hayallerimin gerçek olduğunu söyleyebilirim. Bu yeri bizim için kurmuşlar, çok teşekkür ederim." diye konuştu.