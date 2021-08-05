Son dakika haberi: Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında (2)

Son dakika haberi: Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMAAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun'un gözaltına alındığı, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma dair açıklama yaptı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun'un gözaltına alındığı, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma dair açıklama yaptı. Hankulu'nun ölümünün 3 Ağustos'ta bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı, aynı gün olay yerinde adli inceleme ve araştırma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yine ölenin vücudu üzerinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerekli ölü muayene işlemleri yapılması sonucunda şahsın kesin ölüm nedeninin tespiti için klasik otopsi işlemi yapılmak üzere ceset Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edilmiştir" denildi.Olay günü evde bulunan F.G., D.C. ve Ümitcan Uygun'un, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3 Ağustos tarihli talimatı üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilerek, "Soruşturmanın bulunduğu aşama, şüpheli sayısı dikkate alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 04/08/2021 tarihinde şüpheliler F.G., D.C. ve Ü.U.'nun (Ümitcan Uygun) gözaltı süresinin 1 gün süreyle uzatılmasına karar vermiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma etraflıca ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Son dakika haberi: Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında (2)
Son dakika haberi: Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili 'Help Turkey' etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil eden paylaşımlara...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili "Help Turkey" etiketiyle yapılan ve suç unsuru teşkil eden paylaşımlara...
Kürşat Ayvatoğlu hakkındaki iddianame hazır! Görüntüyü yayınlayanlar da dahil 7 kişi hakkında suç duyurusu
Kürşat Ayvatoğlu hakkındaki iddianame hazır! Görüntüyü yayınlayanlar da dahil 7 kişi hakkında suç duyurusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Meral Akşener Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Yıldız Tilbe Haluk Levent Gülben Ergen Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 12:55:32. #1.14#

title