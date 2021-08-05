Son dakika haberi: Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında (2)

Son dakika haberler... BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMAAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun'un gözaltına alındığı, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma dair açıklama yaptı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun'un gözaltına alındığı, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma dair açıklama yaptı. Hankulu'nun ölümünün 3 Ağustos'ta bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı, aynı gün olay yerinde adli inceleme ve araştırma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yine ölenin vücudu üzerinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerekli ölü muayene işlemleri yapılması sonucunda şahsın kesin ölüm nedeninin tespiti için klasik otopsi işlemi yapılmak üzere ceset Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edilmiştir" denildi.Olay günü evde bulunan F.G., D.C. ve Ümitcan Uygun'un, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3 Ağustos tarihli talimatı üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilerek, "Soruşturmanın bulunduğu aşama, şüpheli sayısı dikkate alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 04/08/2021 tarihinde şüpheliler F.G., D.C. ve Ü.U.'nun (Ümitcan Uygun) gözaltı süresinin 1 gün süreyle uzatılmasına karar vermiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma etraflıca ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı