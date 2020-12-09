Tüba'yı öldürüp 2 gün başında bekleyen katil: Başkasıyla ilişkisini hazmedemedim

Mersin'de, birlikte yaşadığı 38 yaşındaki Tüba Ateş'i, bıçaklayarak öldüren ve 2 gün boyunca cesedin başında bekleyen 61 yaşındaki İsmet Çoban, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Tüba'yı kendisini aldattığı ve bunu hazmedemediği için öldürdüğünü ileri süren Çoban, tutuklandı.