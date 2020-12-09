Tüba'yı öldürüp 2 gün başında bekleyen katil: Başkasıyla ilişkisini hazmedemedim
Mersin'de, birlikte yaşadığı 38 yaşındaki Tüba Ateş'i, bıçaklayarak öldüren ve 2 gün boyunca cesedin başında bekleyen 61 yaşındaki İsmet Çoban, sorgusunda cinayeti itiraf etti. Tüba'yı kendisini aldattığı ve bunu hazmedemediği için öldürdüğünü ileri süren Çoban, tutuklandı.
Merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki Kübra Sitesi sakinleri, dün öğle saatlerinde, bir daireden kötü koku gelmesi üzerine polisi aradı. Siteye giden polis, kokunun C blok 2'nci kattaki daireden geldiğini tespit etti. Kapıyı kırarak içeri giren polis, Tüba Ateş'in cansız bedeni ile karşılaştı, kadınla birlikte yaşadığı öğrenilen İsmet Çoban'ı ise cesedin başında otururken buldu. Yapılan ilk incelemede kadının pazar günü bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken, şüpheli İsmet Çoban, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
"BAŞKA BİRİSİYLE İLİŞKİ YAŞADIĞINI ÖĞRENDİM"
Polise verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden şüphelinin, "Tüba'nın başka birisiyle ilişki yaşadığını öğrendim. Aldatılmayı hazmedemedim, bıçakla öldürdüm. 2 gün boyunca da başında bekledim" dediği öğrenildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İsmet Çoban, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, Tüba'nın cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Tarsus'a gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ