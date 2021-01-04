Polis her yerde onu arıyor! Baykuş dövmesi yaptırdığı kadının telefonunu çaldı
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Polis her yerde onu arıyor! Baykuş dövmesi yaptırdığı kadının telefonunu çaldı

04.01.2021 09:24 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:34

İstanbul Taksim'de bir dövmecide ensesine 'baykuş' dövmesi yaptıran şahıs, ertesi hafta yeniden geldiği iş yerinde dövme yaptırdığı kadının cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Şahsın telefonu çaldıktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, her yerde baykuş dövmesi olan şahsı arıyor.

İlginç olay, geçtiğimiz 25 Kasım Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir şahıs olaydan 1 hafta önce sokak üzerindeki dövmeciye geldi. Burada çalışan dövmeci Akram Mirzaee'ye ensesine 'baykuş' dövmesi yaptırmak istediğini söyledi.

1 HAFTA SONRA TEKRAR GELDİ

Bunun üzerine koltuğa oturan şahıs istediği şekilde dövmeyi yaptırıp ücretini ödedikten sonra çalışanlarla sohbet ederek iş yerinden ayrıldı. Dövmeden 1 hafta sonra şahıs tekrardan işyerine gelerek dövme yaptırmak istediğini söyledi. Mirzaee bunun üzerine hazırlanmak için müsaade istedi.

SİGARA İÇME BAHANESİYLE DIŞARI ÇIKTI

O esnada dövmeci kadının odadan çıktığını fark eden şahıs, içeriye girerek masada duran cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Şahıs ardından sigara içme bahanesiyle dışarıya çıkarak hızla gözden kayboldu. Şahsın odaya girip çıktığı ve işyerinden uzaklaştığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"ARADILAR AMA BULAMADILAR"

Olayla ilgili konuşan Akram Mirzaee, "Bir adam geldi ve 'ben dövme yapmak istiyorum' dedi. Bizde kendisine "tamam" dedik, ama ben cep telefonumu buraya bıraktım ve içeriye girdim. Gelen adam ile tanışıyoruz çünkü birkaç gün önce buraya gelerek ensesine baykuş dövmesi yaptırdı. O yüzden ben dışarıya gittim. Adam burada yalnız kaldı ve geri dönüp başlayalım dedim. O da ben bir sigara içip geleceğim dedi. Dışarıya çıktı ama bir anda çekti gitti. Tekrar geri dönüp telefonumu almak istedim ama telefonumu bulamadım. Herkes peşinden gitti ama bulamadılar. Ertesi gün polise gittim, durumu anlattım ve şikayet ettim" dedi.

Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, baykuş dövmeli hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis her yerde onu arıyor! Baykuş dövmesi yaptırdığı kadının telefonunu çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
KİRŞEHİRLİ: Hirsiz türkiye cümhüriyeti vadandaşlari Yemin olsun ben cok bulaşik yikadim lokantada karin dokluguna allahima cok şükür hic birzaman birşey calmadim ac kaldigim günler dahi oldu allaha cok şükür iyi bir işim ve düzenli magaşim var 2.400 elime gecen masimla gecinib gidiyorum yapmayin neden naşkasina ait olan lari csliyorsunuz günah axib
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