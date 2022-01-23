Son dakika haberi | Sudan'da Adalet Bakanlığı çalışanları ülkedeki insan hakları ihlallerini protesto etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Sudan'da Adalet Bakanlığı çalışanları ülkedeki insan hakları ihlallerini protesto etti

Son dakika haberi | Sudan'da Adalet Bakanlığı çalışanları ülkedeki insan hakları ihlallerini protesto etti
AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Sudan'da Adalet Bakanlığı personeli, ülkedeki insan hakları ihlalleri ve göstericilerin öldürülmesini protesto etti.

Sudan'da Adalet Bakanlığı personeli, ülkedeki insan hakları ihlalleri ve göstericilerin öldürülmesini protesto etti.

Aralarında avukatların da bulunduğu çalışanlar, başkent Hartum'daki bakanlık binası önünde gerçekleştirdikleri eylemde, barışçıl protestocuların öldürülmesini kınayan, tam sivil yönetime geçilmesini talep eden pankartlar taşıdı.

Eylemciler, olağanüstü halin kaldırılmasını, bu kapsamda alınan tüm kararların iptalini, barışçıl göstericilere karşı işlenen suçlar ve ihlallerin durdurulmasını talep etti.

Sudan'da ordunun yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana sivil yönetim talebiyle düzenlenen protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 73 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberi | Sudan'da Adalet Bakanlığı çalışanları ülkedeki insan hakları ihlallerini protesto etti

Son dakika haberi | Sudan'da Adalet Bakanlığı çalışanları ülkedeki insan hakları ihlallerini protesto etti

Son dakika haberi | Sudan'da Adalet Bakanlığı çalışanları ülkedeki insan hakları ihlallerini protesto etti

Son dakika haberi | Sudan'da Adalet Bakanlığı çalışanları ülkedeki insan hakları ihlallerini protesto etti

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri

Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları, Protesto, Sudan, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title