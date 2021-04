Son dakika haberi! SİVAS'TA, ZORLU EĞİTİMİ TAMAMLAYAN KADIN İTFAİYECİLER GÖREVE BAŞLADI

SİVAS İtfaiye Müdürlüğü bünyesine yeni katılan Ebru Acet ve Esra Sebat, zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayarak göreve başladı. Kent merkezi ve ilçeler için 24 saat hizmet veren İtfaiye Müdürlüğünde görev yapacak olan kadın itfaiyeciler ekipman kullanımı, teknik, yangın ve kurtarma eğitimi, hortum atma ve toplama, ilk yardım, araç ve teçhizat kullanımı, trafik ve iş sağlığı güvenliği eğitimleri aldı.

Sivas İtfaiye Müdürlüğü'nün alım yapacağını duyurması üzerine Malatya ve Erzincan'dan sınava katılan Ebru Acet ve Esra Sebat fiziksel dayanıklılık testlerinin de olduğu spor parkurunda ter dökerek başarılı oldu. Sınavı geçtikten sonra mesleği kabul edilen 2 kadın itfaiyeci, yeni başlayanlar için düzenlenen zorlu eğitimlerde de erkeklerden geri kalmadı. Tüm eğitimlerden başarıyla geçen kadın itfaiyeciler görevlerine başladı.

'KADINDAN İTFAİYECİ Mİ OLUR? DEDİLER'

Malatya'dan başvuruda bulunan ve sınavlarda başarılı olarak göreve başlayan itfaiye eri Ebru Acet(26), "Dışarıdan mesleğim için güzel tepkiler almadım. 'Kadından itfaiyeci mi olur? Erkek mesleğini nasıl yapacaksın?' denildi. En büyük destekçim ailem oldu ve 'sen yaparsın' diyerek arkamda durdular. Ben de onların sayesinde bugünlere kadar geldim. İtfaiyeye ilk geldiğimizde bu durumu garipsediler ama şu anda biz de onların meslek arkadaşıyız. Bizler buradaki meslektaşlarımızın bilgi ve tecrübelerinden faydalanıyoruz. Onlar bizlere bilmediklerimizi öğretiyorlar ve aramızda kadın-erkek ayrımı yok. Biz de onlarla aynı işi yapıyoruz. Şu anda burada olmak bana gurur veriyor. İstediğim yerdeyim ve istediğim mesleği yapıyorum. Bu mesleği yapmak isteyen kadınların da asla pes etmemesini umuyorum. Çünkü onlar isterse her şeyi yapar. Mesleğimiz güç gerektiren bir meslek ve bu nedenle sürekli çalışma halindeyiz. Yeni şeyler öğreniyoruz. Erkekler kadar yapamasak bile açığımızı kapatmak için sürekli çalışıyoruz" diye konuştu.

'KADINLAR HER ALANDA ÇALIŞABİLİR'

Mesleğin maneviyatının güçlü olduğunu ifade eden itfaiye eri Esra Sebat(23) ise, "İtfaiyecilik çok kutsal bir meslek. İnsanların zor zamanlarında manevi olarak yanlarında olmak ve onların canını kurtarmak için çabalıyoruz. Ben de mesleği bunun için seçtim. Tabi ki işimi çok seviyorum. İnsanların yanında olmak, manevi açıdan bize de güç veriyor. Her meslekte zorluklar oluyor bizim mesleğimiz de tabi ki kolay değil. Erkek ve kadının güçleri çok farklı ama biz bu işi sevdiğimiz için daha çok çabalıyoruz ve arada ki farkı bu şekilde kapatıyoruz. Sivas'ta ilk kadın itfaiyeciler bizleriz. Bu nedenle ister istemez insanlar da bir tepki olarak şaşırıyor ama ben bunun da zamanla aşılacağına inanıyorum. Kadınların her alanda çalışması mümkün, yeter ki istesinler. Bu insanın biraz karakteri ve gücüne bağlı. İsteyen her kadın istediğini yapabilir" ifadelerini kullandı.

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık de, "İtfaiye personelimiz 113 kişiydi, aramıza 62 kişi daha katıldı. Bu yeni katılan arkadaşlarla Sivas İtfaiyemizi personel noktasında da güçlendirmiş olacağız. Geçen yıllarda da elimizdeki personelle Sivasımıza en güzel şekilde hizmet ettik. Aramıza katılan personel arkadaşlarla da bunu daha da güçlendireceğiz. Allah kaza bela vermesin. Sivas İtfaiyemiz gerçekten çok başarılı, eğitimli ve donanımlı bir ekipten oluşuyor" dedi.

