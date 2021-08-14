Son dakika haber... Silopi'de köy çocukları ilk defa sinemada buluştu
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Son dakika haber... Silopi'de köy çocukları ilk defa sinemada buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Silopi'de köy çocukları ilk defa sinemada buluştu Şırnak'ta, Genç Kızılay Silopi Şube Başkanlığınca köy etkinlikleri kapsamında düzenlenen sinema etkinliği ile çocuklar ilk defa sinema izlemenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadı.

Silopi'de köy çocukları ilk defa sinemada buluştu

ŞIRNAK - Şırnak'ta, Genç Kızılay Silopi Şube Başkanlığınca köy etkinlikleri kapsamında düzenlenen sinema etkinliği ile çocuklar ilk defa sinema izlemenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadı.

Geç Kızılay Silopi Şube Başkanlığı ile Gençlik Merkezi işbirliğiyle Çukurca ile Sisli İlk-Ortaokulu öğrencilerine yönelik sinema etkinliği düzenledi. Köylerinden özel araçla ilçeye getirilen öğrenciler, Bahçeşehir Koleji Kampüsünün konferans salonunda sınıf arkadaşlarıyla beraber sinema ortamında animasyon filmi izledi. Filmin sona ermesinin ardından çocuklara kitap hediye edilerek, öğrenciler evlerine bırakıldı. Daha önce sinemaya gitmediklerini belirten öğrencilerden Engin Baran ile Şeyma Sulhan, sinema ortamında ilk defa filim izlediklerini, heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

Çukurca İlk-Ortaokulu Müdürü Halit Sulhan ise öğrencilerinin ilk defa sinema ortamında beraber film izlediklerini ifade ederek teşekkür etti.

Genç Kızılay Silopi Şube Başkanı Negrican Birlik de "Genç Kızılay olarak Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca köyü öğrencilerine yönelik sinema etkinliği düzenledi. İlk defa sinema ortamında filim izleme heyecan ve sevinçlerine ortak olduk. Filmin sonra ermesiyle öğrencilerimize kitap hediye ettik. Desteklerinden ötürü ilçe şube başkanımız Murat Tatar, Silopi Bahçeşehir Koleji Kampüsü Kurucu Müdürü Mahmut Aybi ile Gençlik Merkezi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

Son dakika haber... Silopi'de köy çocukları ilk defa sinemada buluştu
Son dakika haber... Silopi'de köy çocukları ilk defa sinemada buluştu
Son dakika haber... Silopi'de köy çocukları ilk defa sinemada buluştu
Son dakika haber... Silopi'de köy çocukları ilk defa sinemada buluştu
Son dakika haber... Silopi'de köy çocukları ilk defa sinemada buluştu
Son dakika haber... Silopi'de köy çocukları ilk defa sinemada buluştu
Son dakika haber... Silopi'de köy çocukları ilk defa sinemada buluştu
Son dakika haber... Silopi'de köy çocukları ilk defa sinemada buluştu
Son dakika haber... Silopi'de köy çocukları ilk defa sinemada buluştu
Son dakika haber... Silopi'de köy çocukları ilk defa sinemada buluştu
Son dakika haber... Silopi'de köy çocukları ilk defa sinemada buluştu
Son dakika haber... Silopi'de köy çocukları ilk defa sinemada buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaçırdığı ambulansı kaldırımdaki kalabalığın üzerine doğru sürdü
Kaçırdığı ambulansı kaldırımdaki kalabalığın üzerine doğru sürdü
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