Son dakika haberi... Şehit polis Fethi Sekin Elazığ'da kabri başında anıldı

ELAZIĞ (AA) - İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 5. yılında memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Şehit Sekin'in, Doğancık köyündeki kabri başındaki törende, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Selami Aydın tarafından dua edildi, mezara karanfil bırakıldı.

Daha sonra şehidin anısına Elazığ Belediyesi tarafından inşa edilen "Şehit Fethi Sekin Külliyesi"nin açılışı gerçekleştirildi, hazırlanan belgesel gösterildi.

Toplam 2 bin 500 metrekare alan üzerinde 800 metrekare kullanım alanına sahip külliye bünyesinde kütüphane, konferans salonu, sergi salonu, fuaye alanı, çeşitli kursların düzenleneceği atölyeler ve mescit yer alıyor.

Giriş bölümünde kurulan sergi alanında ise şehit Sekin'in görevdeyken kullandığı motosikleti, üniforması ve diğer kıyafetleri bulunuyor.

"Kahramanlık kolay elde edilebilecek bir sıfat değildir"

Vali Ömer Toraman, anma töreninde yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca pek çok kahraman evlat yetiştirdiğini ve bu kahramanlardan birinin de şehit Sekin olduğunu söyledi.

Sekin'in gösterdiği kahramanlıkla tüm Türkiye'ye örnek olduğunu kaydeden Toraman, şöyle konuştu:

"Kahramanlık sıfatı kolay elde edilebilecek bir sıfat değildir. Fethi Sekin'in vazife, sorumluluk anlayışı, inançları, değerleri, ona sorumluk düştüğünde büyük bir cesaret ve fedakarlıkla bu milletin huzurunu, birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanlara, bir dakika tereddüt etmeden, gözünü dahi kırpmadan eli silahlı teröristlere karşı kahramanca karşı koymuştur. Aslında bu bizim milletimizin kolluk kuvvetlerimizin icap ettiğinde ne kadar büyük fedakarlıklar ortaya koyabileceklerinin göstergesidir."

Ülke olarak dağdaki gibi şehirlerde de teröristlerle mücadele edildiğini aktaran Toraman, teröristlere karşı büyük bir başarı ve kararlılıkla nerede bulunurlarsa bulunsunlar bu mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Vali Toraman, "Bu mücadelenin başarısında belirleyici unsur kahramanlarımız, şehitlerimiz, gazilerimiz, vazifesi başında mücadele eden kolluk kuvvetlerimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Şehidin kardeşi Fikriye Sekin ise vatanın kutsallığının, uğruna can verilerek, kan dökülerek elde edilmiş olmasından kaynaklandığını vurguladı.

Bu mukaddesat için nice canların şehit düştüğünü dile getiren Sekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu güzel vatanımızda huzur içerisinde yaşayabiliyorsak bunu gözünü kırpmadan haine, kalleşe dünyayı dar eden, bu uğurda korkusuzca canını verenlere borçluyuz. Güzel dinimiz İslam'ın bizlere kadar ulaşmasını sağlayan şehitler efendisi olan Hazreti Hamza başta olmak üzere, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Musab ve adını zikredemediğim tüm şehitlerimizden Rabbimiz razı olsun. Yüce Rabbimiz, canım ağabeyimi, başta Peygamber efendimiz olmak üzere tüm şehitlerimize komşu eylesin."

"Gözünü kırpmadan ölümsüzlük şerbetini içmiştir"

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da şehit Sekin'i şehadetinin 5. yılında gururla ve minnetle yad ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bundan 5 yıl önce İzmir Adliyesi'ni kana bulamak, masum canlara kıymak isteyen hain terör örgütü mensuplarına karşı tepelerine şahince inen kahraman Fethi Sekin, çocuklarını, eşini, ailesini düşünmeden, masum canlara bir şey olmasın diye gözünü kırpmadan ölümsüzlük şerbetini içmiştir. Bizlere düşen en önemli sorumluluk, kahramanlarımızın ismini unutmamak ve unutturmamaktır. Doğancık köyünde şehidimiz adına yapmış olduğumuz külliyenin içerisinde konferans salonu, kütüphane, eğitim atölyeleri, mescidin olduğu bu külliyede gençlerimiz faaliyetlerini yürütecekler. Şehidimize dualar okuyacaklar ve isminin gelecek nesillere taşınmasına inşallah katkı sunacaklar."

Törene, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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