Son dakika haberi: Sarımsaklı Yardımlaşma Derneği'nden Çanakkale şehitleri için hayır yemeği

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezlerinden biri olan Küçükköy Mahallesi'ne bağlı Sarımsaklı mevkiinde Çanakkale şehitleri için geleneksel hayır yemeği verildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezlerinden biri olan Küçükköy Mahallesi'ne bağlı Sarımsaklı mevkiinde Çanakkale şehitleri için geleneksel hayır yemeği verildi.

Sarımsaklı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından verilen ziyafete Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, ilçe yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına tam riayet edilerek gerçekleşen hayır,Küçükköy Mahallesi Merkez Camii imam hatibi İlhan Köse ve Mehmet Emin Yörük tarafından okunan Kur'an-ı kerimle başladı. Mevlid-i şerif okunarak, edilen dualar başta Çanakkale olmak üzere bütün şehitlerin ruhlarına hediye edildi.

Pilav-ayran ve tatlı dağıtılan hayırla alakalı açıklamalarda bulunan Sarımsaklı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Turan Özgün, 10 seneden bu yana gerçekleştirdikleri hayra gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Dernek olarak Sarımsaklı bölgesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara özellikle pandemi sürecinde yardımda bulunduklarını kaydeden Özgün, bu çalışmaların hız kesmeden süreceğini söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar de, dernek yönetimine teşekkür ederek, Çanakkale şehitlerini rahmet ve minnet ile yad etti.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür ise, "Sağ olsunlar dernek yönetimi her yıl Çanakkale şehitlerimizi anmayı ihmal etmiyor. Biz de bugün onlara destek olabilmek maksadıyla buradayız. Allah hayırlarını kabul etsin" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı