Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda baba öldü, oğlu ise ağır yaralandı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda baba hayatını kaybederken oğlu ise ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda baba öldü, oğlu ise ağır yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda baba hayatını kaybederken oğlu ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Kadir Altın'ın kullandığı 34 RU 7843 plakalı otomobile, önünü kesen başka bir otomobilden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu sürücü Kadir Altın ile oğlu Yusuf Altın yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan baba Kadir Altın kurtarılamayarak hayatını kaybederken oğlunun durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine giden polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırının nisan ayının başında Adana Hipodromu ahırında Suruçlu 2 seyis arasında yaşanan ve Selçuk Turan isimli seyisin bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği kavganın devamı olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin