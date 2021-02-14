Son dakika haberi... Şanlıurfa'da gönüllüler, kütüphaneden uzak kalanları kitapla buluşturuyor

Şanlıurfa'da 100 gönüllü, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde kitap okumayı özendirmek amacıyla pazar yerlerini, esnafı ziyaret ederek kitap dağıtıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Kente Konseyi üyeleri, okumayı yaygınlaştırmak amacıyla "Bilgi ve Kültür Köprüsü" projesi başlattı.

Kentteki kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 100 gönüllü kitapsever, salgın ve çeşitli nedenlerden dolayı kütüphane ve kitaptan uzak kalan kesimleri kitapla buluşturmak için semt pazarlarını ve kırsal bölgelerdeki okulları ziyaret etmeye başladı.

Her hafta bir semt pazarını ziyaret eden kitapseverler, yanlarında götürdükleri kitapları, esnafa hediye ediyor. Her ay yaklaşık 3 bin kitap dağıtan kitapseverler, esnafla sohbet edip okumanın önemini anlatıyor. Kitapseverler, kırsal bölgelerdeki okulları da ziyaret ederek çocukları kitapla buluşturuyor.

Şanlıurfa Kent Konseyi Başkanı Mehmet Adil Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce gönüllülerden kurdukları grupla, toplumdaki her kesimle gönül ve bilgi köprüsü kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Projenin gönüllük esasına dayandığını belirten Saraç, kent genelinde yürütülen çalışmayla kültür ve bilgi seviyesinin yükselmesini istediklerini ifade etti.

Çalışmayla çok olumlu tepkiler aldıklarını anlatan Saraç, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Müdürlüğü ve Kent Konseyi olarak bir süre önce bir çalışma başlattık. Çalışmayla özellikle kitaptan uzak kesimleri kitapla buluşturmayı istedik. Özellikle esnafla kitabı buluşturmak istedik. Çalışmayla onlar arasında kültür ve bilgi köprüsü kurmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda her hafta bir semt pazarına gidip esnafı kitaplarla buluşturuyoruz. Ayda yaklaşık 3 bin kitap dağıtıyoruz. Ziyaret ettiğimiz her semt pazarında 500-600 kitap dağıtıyoruz. Çalışmayla birlikte Şanlıurfa'nın kültürel değerini yükseltmeye çalışıyoruz." dedi.

"Kitap okumayı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz"

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) toplumda bir çok şeyi olumsuz etkilediğini ifade eden Mehmet Adil Saraç, "Salgın nedeniyle kütüphaneler bir süre hizmet veremedi. Halkı kitapla buluşturmak için güzel bir çalışma yapıyoruz. Kitapları halka ulaştırıp bir taşla iki hatta üç kuş vurmak istiyoruz. Dağıtığımız kitaplar kültür ağırlıklı ve vatandaşların seviyesine çok uygundur. Kitapların dili sade ve akıcıdır. Dolaysıyla dağıtılan kitapları zevkle okuyorlar. Proje ile kitap okumayı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Güzel dönüşler oluyor. Çalışmada görev alan yaklaşık 100 arkadaşımızın hepsi gönüllü. Her hafta arkadaşlarımız ve semt pazarımızı değişiyor." diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Ömer Aslan de belediye olarak kentin okumasına yönelik olarak çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

"Bilgi ve Kültür Köprüsü" çalışmasıyla toplumun her kesimin ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren Aslan, şöyle devam etti:

"Belediye başkanımızın talimatlarıyla Şanlıurfa'nın okumasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Kentteki 6 kütüphanemizle toplumdaki okuma oranın yükseltilmesine çalışıyoruz. Bunun yanında okumayla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Bu kapsamda gerek kırsalda gerekse semt pazarlarında insanların kitapla erişimlerini sağlıyoruz. Çalışmayla hem okuma seviyesini hem de gündemi takip etmeleri sağlıyoruz. Özellikle salgın nedeniyle kütüphanelere gelemeyen insanlara dezenfekte edilmiş ve muhafazası yapılmış kitapları hediye ediyoruz. "

Esnafa kitap dağıtan Türk Kızılay Eyyübiye Şube Başkanı Gökhan Billurcu da birçok konuda olduğu gibi toplumda okuma alışkanlığının yaygınlaşması için de çalışmalara destek verdiklerini kaydetti.

Semt pazarı esnafı Fuat Mazik ise çalışmayı çok güzel bulduklarını belirterek, "Hediye edilen kitapları işimizi bittiğinde hem kendimizi okuyoruz hem de çocuklarımız okuyor. Salgın nedeniyle çocuklarımız okula gidemiyor. Okuldan uzak kaldılar onlar da pazarda bize yardım ediyor. Kitapları çocuklarımız da okuyacak. İnşallah bir an önce bu salgın biter. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Pazar esnafı Ahmet Kara da, "İlk defa böyle bir çalışmayla karşılaştım. Güzel bir çalışma olmuş. Kitaplar ayağımıza kadar geliyor. Hediye edilen kitapları hem kendimiz okuyoruz hem de çocuklarımıza okutuyoruz. Kitaplarla birlikte hem bizim hem de çocuklarımızın kültür seviyesinin artacağına inanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme