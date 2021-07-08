Son dakika haberi | Sakarya'daki selde meydana gelen hasar gün yüzüne çıktı
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Son dakika haberi | Sakarya'daki selde meydana gelen hasar gün yüzüne çıktı

Son dakika haberi | Sakarya'daki selde meydana gelen hasar gün yüzüne çıktı
Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Sakarya'da etkili olan sağanağın ardından Akyazı ilçesinde dün meydana gelen selde yaşanan zararın boyutları ortaya çıkıyor.

Sakarya'da etkili olan sağanağın ardından Akyazı ilçesinde dün meydana gelen selde yaşanan zararın boyutları ortaya çıkıyor.

İlçe genelinde su taşkınlarına neden olan sağanakta zarar gören Gökçeler ve Azizağa mahallelerinde hayatın normale döndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Akçay Deresi'nin taştığı Gökçeler Mahallesi'nde evlere su basmasının yanı sıra selle taşınan toprak ve taşların binalar ile araçların bir kısmını kapattığı görülüyor.

Selde evinin bir kısmı toprak altında kalan Mehmet Yılmaz, AA muhabirine, elinden geleni yapmasına rağmen suyun önüne geçemediğini belirterek, "Camı patlattı, direkt yatak odasının içine girdi. Komple balçık, çamur, taş... Kullanabileceğim üstümden başka bir eşya kalmadı." dedi.

Muhtar Ali Kızmaz da yağmurlar nedeniyle oluşan seldeki zararın büyük olduğunu anlatarak, can kaybı yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu dile getirdi.

Öte yandan karayolları ve belediye ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Dün, Akyazı ilçesinde şiddetli sağanak sonrası sel meydana gelmiş ve evinin önünde yıkılan direği düzeltmeye çalışırken sele kapılan Sami Özkul (78) kaybolmuştu. Özkul'un cesedine, suya düştüğü yere 2,5 kilometre mesafedeki Dokurcun Mahallesi Tenteres bölgesindeki Mudurnu Çayı'nda ulaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

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