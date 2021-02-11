Rol arkadaşına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen oyuncu Efecan Şenolsun beraat etti

AYNI dizideki rol arkadaşı Elit İşcan 'a karşı cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan oyuncu Efecan Şenolsun , üzerine atılı "Cinsel saldırı" ve " Hakaret " suçundan beraat etti. Duruşma salonundan çıkarken karara sevindiği görülen Efecan Şenolsun ağlayarak avukatına sarıldı. Müşteki Elit İşcan ise farklı bir kapıdan çıkarak basın mensuplarına görüntü vermek istemedi.

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Haydar Efecan Şenolsun ve avukatları katıldı. Duruşmada müşteki Elit İşcan ile avukatları da yer aldı.

"MÜTALAA DOĞRULTUSUNDA KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM"

Önceki celsede sanık hakkında istenen "Cinsel saldırı" suçundan 10 yıl hapis cezası istemiyle açıklanan mütalaaya karşı müşteki Elit İşcan söz aldı. İşçan "Cinsel saldırı yönünden mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Müşteki avukatları söz alarak sanığın "Cinsel saldırı" ve "Hakaret" suçlarından da cezalandırılmasını istedi. "YERİ GELDİĞİNDE MÜŞTEKİ BANA GELİP SARILMAKTAYDI"Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Efecan Şenolsun ise aleyhe olan hususları kabul etmediğini belirterek "Yaklaşık 10 yıldır profesyonel oyunculuk kariyerim vardır. Birçok defa oyuncu arkadaşlarımla aynı ortamda yakın temasta bulunduğum çekimlerim olmuştur. Bugüne kadar hakkımda benzer bir suçlamayla açılmış herhangi bir soruşturma yoktur. Söz konusu yapım +18 bir yapım olup birçok hakaret ve öpüşme sahnesi içermektedir. Bu tür senaryoya sahip olan bu dizide müşteki ile abi kardeş rolünü üstlenmiştik. Bu süre zarfında yakın arkadaş olarak vakit geçirmekteydik, yeri geldiğinde müşteki bana gelip sarılmaktaydı. Ben de kendisine aynı samimiyetle cevap vermekteydim. Ancak iddia edildiği gibi müştekiye hakaret ve cinsel saldırı suçu işlediğimi kabul etmiyorum" şeklinde konuştu. BERAATİMİ TALEP EDİYORUMSanık avukatının beyanının alınmasının ardından son sözü sorulan sanık Şenolsun "Yapmadığım bir olaydan dolayı yaklaşık 3 senedir yargılanmaktayım. Bu yönü ile ağır manevi problemler yaşamaktayım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

İNANDIRICI DELİL YOK Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Hasan Efecan Şenolsun'un üzerine atılı "Hakaret" ve "Cinsel saldırı" suçlarından beraatine karar verdi. Mahkeme beraat kararının gerekçesi olarak sanığın üzerine atılı suçları işlediğine dair kesin ve inandırıcı delillerin olmamasını gösterdi.

AVUKATINA SARILDIDuruşma salonundan çıkarken karara sevindiği görülen Efecan Şenolsun ağlayarak avukatına sarıldı. Müşteki Elit İşcan ise farklı bir kapıdan çıkarak basın mensuplarına görüntü vermek istemedi.

İDDİANAMEDENİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Elit İşcan ile şüpheli Efecan Şenolsun'un aynı dizide rol aldıkları, 7 Haziran 2018 tarihinde set ekibi ile oturan Elit İşcan'ın yanına giden Şenolsun'un, ona hakaret ettiği, bir sahnenin çekimini bekleyen Elit İşcan'ın yanına giden şüphelinin, İçcan'ın beline sarılarak onu öpmeye çalıştığı iddia ediliyor.Bir başka sahnenin çekimini bekleyen şikayetçi Elit İşcan'ın yanına giden Şenolsun'un, bir anda İşcan'ın arkasından sarıldığı, uzaklaşmasını önlediği savunulan iddianamede, Efecan Şenolsun için, "Cinsel saldırı" ve "Alenen hakaret" suçlarından 7 yıl 9 ay 15 günden 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyor.



- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı