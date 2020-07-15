Son dakika haberi: Rektör Kızılay'dan 15 Temmuz vurgusu
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Son dakika haberi: Rektör Kızılay'dan 15 Temmuz vurgusu

Son dakika haberi... Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 15 Temmuz hain darbe girişiminin destansı mücadeleyle yenilgiye uğratıldığını vurguladı.

Son dakika haberi: Rektör Kızılay'dan 15 Temmuz vurgusu
15.07.2020 11:50 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:54

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 15 Temmuz hain darbe girişiminin destansı mücadeleyle yenilgiye uğratıldığını vurguladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4. yılı nedeniyle İnönü Üniversitesi'nde "15 Temmuz Demokrasi Destanı" konferansı ve fotoğraf sergisi düzenlendi. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, 7. Ana Jet Üs Komutanı Albay Hasan Hüseyin Kanbur, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanları Prof. Dr. İlhan Erdem ve Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri ile çok sayıda akademisyen ve personel katıldı.

"Destansı mücadeleyle yenilgiye uğratıldı"

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay yaptığı açılış konuşmasında, 4 yıl önce milli iradeye karşı gerçekleşen 15 Temmuz hain darbe girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ve milletin destansı mücadelesiyle yenilgiye uğratıldığının altını çizdi. 15 Temmuz 2016'da milletçe sergilenen duruş ve mücadele ile tüm dünyaya bağımsızlığımızın ebediyen süreceğinin ilan edildiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Aziz milletimizin 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Gününü kutluyor; vatanı, bayrağı, devleti ve milleti için can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu mücadelede üstün cesaret ve fedakarlık gösteren Gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"15 Temmuz'u iyi anlamalıyız, anlatmalıyız"

Programa konuşmacı olarak katılan İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Tuncel, "15 Temmuz Demokrasi Destanı" konulu bir konferans verdi. 15 Temmuz demokrasi destanının bu yolda olan için onur, şan ve şeref olduğunu belirten Tuncel, "Ama aynı zamanda bizler için emanettir, görevdir, sorumluluktur.15 Temmuz destandır ve ruhtur; anlamalıyız, anlatmalıyız, aktarmalıyız" diye konuştu. 15 Temmuz demokrasi destanının ve zaferinin doğru zeminde anlaşılmasının ve değerlendirilmesinin gerekli olduğunu kaydeden Tuncel, bu zaferle devlet - toplum ilişkisinde yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek demokratik sistemlerde halkın gücü ve etkisine işaret etti.

Bu arada, program katılımcıların fotoğraf sergisini gezmesiyle son buldu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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