Son dakika haberi... PROF.DR. ÇAĞATAY TAVŞANOĞLU YANGINLARIN YÜZDE 80'İ İNSAN KAYNAKLI

Bir son dakika haberine göre HACETTEPE Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Çağatay Tavşanoğlu çıkan orman yangınlarının yüzde 80'inin insan kaynaklı olduğunu belirterek İklim değişikliği gelecekte çok daha büyük şiddetli yangın olma olasılığını artıracak.

HACETTEPE Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Çağatay Tavşanoğlu çıkan orman yangınlarının yüzde 80'inin insan kaynaklı olduğunu belirterek İklim değişikliği gelecekte çok daha büyük şiddetli yangın olma olasılığını artıracak. Bizim o yüzden şimdiden insan kaynaklı tutuşmaları minimuma indirecek tedbirleri düşünmemiz gerekiyor dedi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 9'uncu Ulusal Limnoloji Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma katılan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Çağatay Tavşanoğlu, Akdeniz'deki ormanların büyük ölçüde yandığını ancak bu ormanların yenilenebilme potansiyeli olduğunu söyledi.

BİTKİ, YANGINI CANLI ATLATABİLİR

Prof.Dr. Tavşanoğlu, Bu, onların milyonlarca yıldır yangına maruz kalmasından dolayı gerçekleşiyor bir adaptasyonları var. Çeşitli şekillerde ve dolayısıyla da bu ormanların yenilenmesinin doğal bazı yöntemleri var. Bir çok bitki, yangını canlı bir şekilde atlatabiliyor. Canlı atlatabilmelerinin en önemli sebebi toprak altındaki organları bu sayede yangından 2-3 ay sonra gittiğinizde bir çok bitkinin topraktan sürgün verebildiğini görebiliyorsunuz dedi.

Bitkinin yangın sırasında ölmediğini, daha iyi çimlenebildiğini belirten Prof.Dr.Tavşanoğlu, şunları söyledi

Kızıl çam gibi bazı bitkiler ise kozalaklarını kapatıyor bu sayede tohumlar yangından etkilenmeden canlı atlatıyor. Bu da alanın yenilenmesi için bir potansiyel sunuyor. Biz bu alanların yenilenmesini, restorasyonunu düşünürken doğasının sahip olduğu bu potansiyeli mutlaka kullanmamız gerekir. Yani sadece bu alanların tamamen yok olduğu inanışı aslında doğru değil. Hemen gidip oraları ağaçlandırma fidan dikme çabaları bu ekosisteme milyonlarca yıllık döngülerine zarar verebilir. Ekosistemin kendisini yenileyemediği farkedilirse belki ağaçlandırma fidan dikme küçük oranda bazı yerlere lokal olarak uygulanabilir ama tüm alanları, bu kadar yanan alanları ağaçlandırma girişimleri bu alanların gelecektede iklim değişikliklerinde, gelecekteki olacak yangınlara direncini ve toparlanabilme kapasitesini ciddi oranda düşürecektir.

Türkiye'de Akdeniz kuşağındaki yangınların büyük çoğunluğunun insan kayhaklı olduğunu belirten Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Çağatay Tavşanoğlu, sözlerine şöyle devam etti

Doğal kaynaklı yangınlar yerel olarak değişmekle birlikte yüzde 10'la yüzde 20 arasındaki bir rakam. Geri kalan hepsi insan kaynaklı. Bugün de son yangınların büyük çoğunluğu yıldırım aktivitesinin çok fazla olmadığını bildiğimiz için büyük çoğunluğunun insan kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Bunları azaltmanın yolu insanların bazı dönemlerde belki ormanlara girmesini engellemek olabilir. Şu anda Akdeniz Bölgesi'nde ciddi bir turizm potansiyeli var ve milyonlarca insan orada ormanlarda geziyor dolaşıyor. O kadar insanın orda olması sonuçta ciddi bir risk yaratıyor. O yüzden alınacak önlemlerden biri, özellikle de sıcak hava dalgasının geldiği bu dönemlerde bir yangının çıktığında söndürülmesinin çok zor olacağı bu dönemlerde insan aktivitesini minimuma indirmek ciddi bir önlem olabilir. İklim değişikliği gelecekte çok daha büyük, şiddetli yangının olma olasılığını artıracak bizim o yüzden bizim şimdiden bu noktada insan kaynaklı tutuşmaları minimuma indirecek tedbirleri düşünmemiz gerekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı