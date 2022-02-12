Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü! O anlar kamerada

Rezidans ve alışveriş merkezi ile çok sayıda önemli iş merkezinin bulunduğu Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Cadde üzerinde saat 17: 00 sıralarında meydana gelen olayda Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliğinde görevli polis memuru Bilal A. boşanma aşamasındaki eşi Yasemin A. ile eşinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Yahya A. isimli kişiye kurşun yağdırdı. Açılan ateş sırasında tesadüfen olay yerinde bulunan Şeyma Ü. ise kasığından yaralandı.

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Başına kurşun isabet edip ağır yaralanan Yahya A. ile Yasemin A. 112 ambulansı ile kaldırıldıkları özel hastanede hayatlarını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olayın şüphelisi polis memuru Bilal A.'yı kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte göz altına aldı. Bilal A. polis otosuna bindirilip ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

EKİPLER OLAY YERİNİ ÇEMBERE ALDI

Olay yüzlerce kişinin geçtiği işlek cadde üzerinde meydana gelirken, polis ekipleri güvenlik şeridi ile olay yerini çembere aldı. Rezidans ve alışveriş merkezindeki sakinler ve müşteriler olayı ise meraklı gözlerle izledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa