Polisin ceza yazıp maske verdiği kişi, 5 dakika sonra yine maskesiz yakalandı
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Polisin ceza yazıp maske verdiği kişi, 5 dakika sonra yine maskesiz yakalandı

23.09.2020 11:04 | Son Güncelleme: 23.09.2020 13:11

Bursa'da polisin yaptığı denetimlerde, maske takmadığı için ceza yazılıp, maske verilen kişi, 5 dakika sonra yeniden maskesiz yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde, maske takmadığı için ceza yazılıp, maske verilen kişi, 5 dakika sonra yeniden maskesiz yakalandı. Denetimlerde, maske takmayan 36 kişiye toplam 32 bin 400 lira ceza uygulandı.

Polisin ceza yazıp, maske verdiği kişi, 5 dakika sonra yine maskesiz yakalandı

Dün, Osmangazi ilçesindeki birçok noktada emniyet ekipleri tarafından maske denetimi gerçekleştirildi. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik de bu denetimlere katıldı. Ekipler, kıraathane, taksi durakları, berberler, çay bahçeleri ve restoranlarda da denetim yaptı.

Polisin ceza yazıp, maske verdiği kişi, 5 dakika sonra yine maskesiz yakalandı

''GİTTİ 900 LİRA''

İş yerlerinde bulunanlar ve caddelerde yürüyen vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı. İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik'in maske takmayan bazı kişilere 'Gitti 900 lira' dedi. Polisin maske takmadığı için ceza yazıp, maske verdiği kişi, 5 dakika sonra bu kez maske kolunda yürürken yakalandı. Ekipler, genci uyararak maskeyi takması sağlandı.

Denetimde, maske takmayan 36 kişiye 900'er liradan toplam 32 bin 400 lira para cezası uygulandı.

Polisin ceza yazıp, maske verdiği kişi, 5 dakika sonra yine maskesiz yakalandı
Polisin ceza yazıp, maske verdiği kişi, 5 dakika sonra yine maskesiz yakalandı
Polisin ceza yazıp, maske verdiği kişi, 5 dakika sonra yine maskesiz yakalandı
Polisin ceza yazıp maske verdiği kişi, 5 dakika sonra yine maskesiz yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

Haber Yorumları (12)
YAZIKLAR OLSUN: İlk sefer maskesiz yakalanana 900tl kessinler de adam bunu alışkanlık haline getirmişse her seferinde 2 bin 3 bin 4 bin olarak katlansın ceza. Kendini düşünmeyen başkasının sağlığını hiç düşünmez.
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YOK ARTIK: Zaten hastalığı yayan bu şuursuz kesim, ceza yememek için maske takıyor. Hoş bazen de unutuyorlar işte takmayı. Adam dünyada 1 milyon kişinin ölümüne sebep olan bu virüsün ciddiyetini bilse ve ''bana bir şey olmaz'' mantığından kurtulsa, evin kapısından maskesiz adım atmaz.
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MASKELİ BALON: PARASI ÇOK OLAN MASKE TAKMASIN GARİBAN DEDİĞİMİZ KESİM PARASI YOKSA MECBUR TAKACAK. BU SAYEDE DEVLETİMİZDE PARA TOPLASIN, BU MASKE İŞİNİN TEK ÇÖZÜMÜ CEZAYA AĞIRLIK VERMEK, PEŞİN TAHSİLATA İNDİRİM YAPILSIN VE PARALAR TOPLANMAYA BAŞLASIN, MİLLETE FAYDASI OLMAYAN VATANDAŞIN BARİ DEVLETE FAYDASI OLSUN.
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