Polisin ceza yazıp maske verdiği kişi, 5 dakika sonra yine maskesiz yakalandı

Bursa'da polisin yaptığı denetimlerde, maske takmadığı için ceza yazılıp, maske verilen kişi, 5 dakika sonra yeniden maskesiz yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde polisin yaptığı denetimlerde, maske takmadığı için ceza yazılıp, maske verilen kişi, 5 dakika sonra yeniden maskesiz yakalandı. Denetimlerde, maske takmayan 36 kişiye toplam 32 bin 400 lira ceza uygulandı.

Dün, Osmangazi ilçesindeki birçok noktada emniyet ekipleri tarafından maske denetimi gerçekleştirildi. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik de bu denetimlere katıldı. Ekipler, kıraathane, taksi durakları, berberler, çay bahçeleri ve restoranlarda da denetim yaptı.

''GİTTİ 900 LİRA''

İş yerlerinde bulunanlar ve caddelerde yürüyen vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı. İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik'in maske takmayan bazı kişilere 'Gitti 900 lira' dedi. Polisin maske takmadığı için ceza yazıp, maske verdiği kişi, 5 dakika sonra bu kez maske kolunda yürürken yakalandı. Ekipler, genci uyararak maskeyi takması sağlandı.

Denetimde, maske takmayan 36 kişiye 900'er liradan toplam 32 bin 400 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN