Son dakika haberi: PKK'LI TERÖRİSTLERİN YAKTIĞI ESKİ SÜLEYMAN NAZİF İLKOKULU, YENİ SUR KAYMAKAMLIK BİNASI OLDU

SUR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'ın tarihi Sur ilçesinde 2015 yılında Pkk'lı teröristlerce kazılan hendek ve barikatlar sırasında ateşe verilerek yakılan eski Süleyman Nazif İlkokulu restore edilerek Sur Kaymakamlık binası oldu. Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, 2015 yılındaki terör olaylarında, PKK terör örgütünün hiçbir değere saygı göstermeksizin, camisinden kilisesine, okulundan sivil mimarisine kadar bütün tarihi değerleri yok etme noktasında bir çatışma süreci başlattığını söyledi.

Tarihi surları ve Hevsel Bahçeleri ile UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan, farklı medeniyetler ve dönemlere ait cami, kilise, kale, han, ev, çarşı ve köprü olmak üzere 612 kültür varlığı bulunan Sur ilçesinde operasyonlarla sıkıştırılan PKK'lı teröristler, tarihi dokuya zarar verdi. Teröristlerin saldırısında, şehrin ilk Osmanlı eseri Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi'nde çıkan yangın nedeniyle büyük çapta hasar oluştu. Tarihi Fatih Paşa, Arap Şeyh, Hacı Hamit ve Hasırlı camileri ile Ermeni Katolik, Ermeni Protestan, Surp Giragos ile Mar Petyun Keldani kiliseleri çevresinde teröristlerce çok sayıda patlayıcı tuzaklanması sonucu zarar gördü.

OKULLAR TAHRİP EDİLDİ

Süleyman Nazif Anaokulu, Yavuz Selim Ortaokulu, Mardinkapı İlk ve Ortaokulunu ateşe veren teröristler, öğrencileri de mağdur etti. İlçedeki 7 okulda bini aşkın öğrenci, terör saldırıları nedeniyle eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Bu öğrencilerin bir bölümü, terör saldırıları nedeniyle aileleriyle yerleştikleri farklı il ve ilçelerdeki okullarda misafir olarak eğitimlerini sürdürdü.

'PKK TERÖR ÖRGÜTÜ HİÇ BİR DEĞERE SAYGI GÖSTERMEDİ'

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, 2015 yılındaki terör olaylarında, PKK terör örgütünün hiçbir değere saygı göstermeksizin, camisinden kilisesine, okulundan sivil mimarisine kadar bütün tarihi değerleri yok etme noktasında bir çatışma süreci başlattığını söyledi. Çatışma sürecinin sona erdiği günden itibaren elbirliğiyle, işbirliğiyle önemli bir mesafe alındığına dikkat çeken Kaymakam Çiftçi, şunları söyledi

'Artık Sur'da yaşam başladı. Yapılan 506 konutluk yapıların önemli bir kısmında yaşam başladı. Sur ilçesinde önemli kişilerin, değerlerin yetiştiği Cumhuriyet öncesi ve sonrası önemli okullardan birisi olan Süleyman Nazif ilkokulu da çatışma sürecinde yakıldı, tahrip edildi. Buradaki nüfus azaldığı nedeniyle bir okul ihtiyacı kalmamış idi. Diyarbakır'ın ve Sur'un yeni konseptinde burası bir cazibe merkezi ve turizm merkezi olarak hedefleniyor. Ona doğru ciddi adımlar atıldı bugüne kadar. Burası da geçen hafta itibariyle kaymakamlık binası olarak hizmet vermeye başladı. Bu cazibe merkezinin hem güvenirliğinin hem de cazibesinin artırılması noktasında önemli bir merkez olacak. Geçtiğimiz hafta içerisinde Emlak Konut tarafından kiralama ihaleleri yapılan dükkanlarında Nisan, Mayıs gibi faaliyete geçmesi hedefleniyor. Burası artık, Diyarbakır'ın yeni yüzü, yeni cazibe merkezi, eskiyle yeniyi bir araya getiren huzur adasına dönüştüğü özel bir alan. Kaymakamlıkta burada bu huzura, güzelliğe değer katacak bir bina olacak.?