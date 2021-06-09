DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerin katlettiği Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran mezarı başında anıldı
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DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerin katlettiği Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran mezarı başında anıldı

Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran için mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran için mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Şehitler Kervanı Platformunca, PKK'lı teröristlerin 9 Haziran 2015'te silahlı saldırısında yaşamını yitiren Baran için merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'nda düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, burada yaptığı açıklamada, Baran'ı kalleşçe katleden teröristleri lanetlediğini söyledi.

Sözde Kürt halkının temel hakları için mücadele ettiğini iddia eden terör örgütü PKK'nın Baran gibi binlerce masum vatandaşı katlettiğini belirten Tanrıkulu, PKK'nın tarih boyunca bölgede kanaat önderi, alim ve imam birçok kişiyi vahşice katlettiğini ifade etti.

Terör örgütü PKK'nın Kürt halkına yaptıklarının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini dile getiren Tanrıkulu, "Aytaç Baran kardeşimiz bu şehitlerden sadece biri. Baran'ın çevresindekiler, akrabaları, arkadaşları onun güzel ahlakına, mazlumlara yardımcı olduğuna tanıklık ediyor. Bu bölgede bir asra yakındır var olan sorunlar var ve bu sorunları çözmenin yolu diyalogladır, siyasi ve sivil yollarladır. Hiçbir zaman çatışmanın ve şiddetin Kürt halkına artısı olmamıştır." diye konuştu.

Programa, HÜDA PAR İl Başkanı Faruk Dinç ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Olay

Aytaç Baran Diyarbakır'da evinden çıkarken 9 Haziran 2015'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırının ardından çıkan olaylarda 3 kişi ölmüş, 11 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen Diyadin G. ile Sezgin Demirok hakkında, "Tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 6 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Sanıklardan Demirok, 24 Aralık 2015'te Sur'da güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülmüş, davanın ilk duruşmasında tutuklu tek sanık Diyadin G. ise tahliye edilmişti.

DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerin katlettiği Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran mezarı başında anıldı
DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerin katlettiği Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran mezarı başında anıldı
DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerin katlettiği Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran mezarı başında anıldı
DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerin katlettiği Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran mezarı başında anıldı
DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerin katlettiği Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran mezarı başında anıldı
DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerin katlettiği Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran mezarı başında anıldı
DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerin katlettiği Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran mezarı başında anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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DİYARBAKIR - PKK'lı teröristlerin katlettiği Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran mezarı başında anıldı - Haberler
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