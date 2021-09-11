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Gece yarısı feci kaza! Park halindeki tankere çarpan araçtaki çocuk camdan yola fırladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de kontrolden çıkan aracın park halindeki tankere çarpması nedeniyle araçta bulunan çocuk yola fırladı. Aynı arabadaki annesi ve babası yaralandı. Babanın hayati tehlikesi var.

Kocaeli'de akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın, park halindeki tankere çarpması nedeniyle araçta bulunan çocuk camdan dışarı fırladı. Küçük çocuk da dahil olmak üzere yaralanan anne ve baba hastaneye kaldırıldı. Baba, hastanede yaşam savaşı veriyor.

Gece yarısı feci kaza! Park halindeki tankere çarpan araçtaki çocuk camdan yola fırladı

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kartepe Uzunbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halinde olan Gürkan A. idaresindeki 77 AN 678 Plakalı Fiat marka otomobil, cadde üzerinde park halinde olan 41 ACC 431 plakalı tankere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Gürkan A. araç içerisinde sıkışırken, küçük yaştaki kızı Kumsal A. ise otomobilin camından yola fırladı. Otomobilde bulunan Gürkan A.'nın eşi Zümra A. da yaralandı.

Gece yarısı feci kaza! Park halindeki tankere çarpan araçtaki çocuk camdan yola fırladı

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan otomobil sürücüsü kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Gürkan A., eşi Zümra A. ve kızları Kumsal A. çevredeki hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Gürkan A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Gece yarısı feci kaza! Park halindeki tankere çarpan araçtaki çocuk camdan yola fırladı

Gece yarısı feci kaza! Park halindeki tankere çarpan araçtaki çocuk camdan yola fırladı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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