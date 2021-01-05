Tartıştığı kardeşi ve yengesini öldürdükten sonra polise teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Tartıştığı kardeşi ve yengesini öldürdükten sonra polise teslim oldu

05.01.2021 17:41 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:31

Ordu'da, uzun süredir aralarında husumet olan Erdal ve Erhan Batır arasındaki tartışma kanlı bitti. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Erhan Batır, kardeşini ve yengesini tabanca ile vurarak öldürdü. Olayı gerçekleştiren zanlı polis ekiplerine teslim oldu.

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir kişi, öz kardeşi ile yengesini tabanca ile vurarak öldürdükten sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere uzun süredir aralarında husumet olan Erdal ve Erhan Batır arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Erhan Batır, itfaiye eri olan kardeşi Erdal Batır'ı ve yengesi olan Emine Batır'ı tabanca ile vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis ekipleri intikal etti. 112 ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda şahısların olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi.

Tartıştığı kardeşi ve yengesini öldürdükten sonra polise teslim oldu

ZANLI POLİS EKİPLERİNE TESLİM OLDU

Olayı gerçekleştiren Erhan Batır ise polis ekiplerine teslim oldu. Zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı kardeşi ve yengesini öldürdükten sonra polise teslim oldu
Tartıştığı kardeşi ve yengesini öldürdükten sonra polise teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EVİN

Haber Yorumları (2)
ALİM: Miras yüzündendir belki birde el kızı girince araya kardeşlik bitiyor..
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YURDUM İNSANI: Akrep yapmaz akrabanın yaptığını demi? atalarımız.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Hande Erçel Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Can Bartu Arda Turan Metin Oktay Fırat Aydınus Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Kaza Ordu Elazığ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tartıştığı kardeşi ve yengesini öldürdükten sonra polise teslim oldu - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 18:32:22. #1.15#
title