Tartıştığı kardeşi ve yengesini öldürdükten sonra polise teslim oldu

Ordu'da, uzun süredir aralarında husumet olan Erdal ve Erhan Batır arasındaki tartışma kanlı bitti. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Erhan Batır, kardeşini ve yengesini tabanca ile vurarak öldürdü. Olayı gerçekleştiren zanlı polis ekiplerine teslim oldu.

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir kişi, öz kardeşi ile yengesini tabanca ile vurarak öldürdükten sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere uzun süredir aralarında husumet olan Erdal ve Erhan Batır arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Erhan Batır, itfaiye eri olan kardeşi Erdal Batır'ı ve yengesi olan Emine Batır'ı tabanca ile vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis ekipleri intikal etti. 112 ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda şahısların olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi.

ZANLI POLİS EKİPLERİNE TESLİM OLDU

Olayı gerçekleştiren Erhan Batır ise polis ekiplerine teslim oldu. Zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EVİN