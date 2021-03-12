Son dakika haberi: ODTÜ'lü Aslı'nın "kuşkonmaz başarısı" Tarım ve Orman Bakanlığından ödül getirdi
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Son dakika haberi: ODTÜ'lü Aslı'nın "kuşkonmaz başarısı" Tarım ve Orman Bakanlığından ödül getirdi

12.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:11
Son dakika haberi: ODTÜ'lü Aslı'nın

Son dakika gelişmesine göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme mezunu girişimci Aslı Aksoy, ilk defa yurt dışında tattığı "kuşkonmaz" bitkisini, Muğla'nın kırsal Yeşilçam Mahallesi'nde köylü kadınlarla üreterek başarı hikayesi yazdı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme mezunu girişimci Aslı Aksoy, ilk defa yurt dışında tattığı "kuşkonmaz" bitkisini, Muğla'nın kırsal Yeşilçam Mahallesi'nde köylü kadınlarla üreterek başarı hikayesi yazdı.

İstanbul'da bir gıda firmasında pazarlama müdürü olarak çalışırken New York'ta iş gezisinde tattığı kuşkonmazla hayatı değişen Aksoy, üretimdeki başarısı ve sağladığı istihdamla "tarımın başarılı kadını" olarak dikkati çekti.

Aksoy, memleketi Muğla'ya 15 yıllık iş kariyerini bırakıp 5 yıl önce döndüğünde ilk olarak Ula ilçesinin Yeşilçam Mahallesi'nde 2,5 dönüm arazi kiraladı. Burada 3 köylü kadınla kuşkonmaz üretimine başlayan Aksoy, 40 dönüme ulaşan arazisinde 10 ton ürün elde ederken, istihdam ettiği kadın sayısını da 15'e çıkardı.

Aksoy'un bu başarısı Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün de dikkatini çekti. Aslı Aksoy'un ismi, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinesinde "Ben Yaptım Sen de Yaparsın" sloganı ile yürütülen proje için önerildi.

Aksoy, tarımsal üretimde başarılı olmuş, kendi fikrini hayata geçirmiş 21 ilham veren kadın çiftçi arasında yer alarak başarı hikayesiyle örnek gösterildi.

Kadın çiftçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından ödüllendirildi.

"Avrupa pazarını hedefliyoruz"

Aslı Aksoy, AA muhabirine, 5 yıl önce bir "Yeşilçam hikayesi yazmak için" yola çıktığı kadınlarla ilk kökleri toprakla buluşturduklarını söyledi.

Bu sürede kuşkonmazın kendilerini hiç üzmediğini belirten Aksoy, "Yeşilçam Mahallesi'nde 2,5 dönüm arazide başladığımız kuşkonmaz üretimini istihdamını sağladığım kadınlarla kısa sürede 40 dönüme ulaştırarak, buradan yaklaşık 10 ton ürün elde ettik. Kuşkonmaz hikayemiz burada ilk başta 3-4 kadınla başladı. Bugün baktığımızda, organik üretim esaslarına göre üretimimizi 10-15 kadın ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Mayıs sonuna kadar her gün hasat yapacağız. Ekibimiz gün geçtikçe burada çalışan kadınlarla büyüyecek, gelişecek." dedi.

Kuşkonmazın Türkiye için çok yeni bir sebze olduğunu vurgulayan Aksoy, artan talep nedeniyle artık kaplarına sığmadıklarını ve Antalya'da da üretim için gün saydıklarını kaydetti.

Aksoy, kuşkonmaz üretiminin uzun bir yolculuk olduğunu dile getirerek, "Dikimden sonra 2 yıl boyunca hassas bir bakım süreci var. Bakım sürecini tamamladıktan sonra 2022 senesinde artık ülkemizin de sınırlarını aşarak yurt dışına ihracat yapmak üzere yeni tarlamızın da hazırlıklarını yapıyoruz. Daha çok kadını aktif üretimin kalbine koyarak, kırsaldaki bu değeri, küresel değer zincirine entegre etmek üzere hep birlikte çalışıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Kuşkonmazın her gün hasadı yapılan bir ürün olduğunu, sezonda yaklaşık dekar başına bir, bir buçuk tona kadar artan bir üretim kapasitesi bulunduğunu anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Biz şu an itibarıyla ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Fakat kuşkonmazın en büyük tüketicisi olan Avrupa'ya kendi üretimleri dışında ürün göndermek için çalışıyoruz. Avrupa ülkelerine kaliteli ve taze kuşkonmazı ulaştıracağız. Küçük gönderilerle deneme sevkiyatlarımıza başladık. Tüm tarlalarımızın verime geleceği 2022 yılında ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz."

Üretim ve istihdam başarısıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından ödüle layık görüldüğünü anlatan Aksoy, ödülü de tüm kadınlar adına aldığını ifade etti.

"Aile bütçemize katkı sağlıyoruz"

Tarlada çalışan kadınlardan Birgül Yaylalı ise üretime katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Yeşilçam'ın kadınları ile 5 yıldır kuşkonmaz hasadı yaptıklarını ve aile bütçelerine katkı sağladıklarını ifade eden Yaylalı, "Aslı hanım geldi, buraya bir kapı açtı. O zamandan beri tarlada çalışıyoruz. Ailemize de katkı sağlıyoruz. Hem ev işlerimize bakıyor, hem burada çalışıyoruz. İyi oluyor bizim için." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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