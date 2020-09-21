Son dakika haberi! Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem (4) Son dakika haberi: BAKAN KURUM: HASAR İHBARI GELMEDİNiğde'deki 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter'da paylaşımda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamasında "Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun...

BAKAN KURUM: HASAR İHBARI GELMEDİ

Niğde'deki 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter'da paylaşımda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açıklamasında "Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarının gelmediği bölgede İl Müdürlüğü ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

Kaynak: DHA