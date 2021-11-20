Son dakika haberi | Müslüme Yağal'ın cenazesi Karaman'da toprağa verildi

KARAMAN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan ve dün cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cenazesi, Karaman'da defnedildi.

Mersin Gülnar Devlet Hastanesi'nden alınan küçük kızın cenazesi, Karaman merkezdeki Kazalpa Mezarlığı'na getirildi.

Burada Yağal'ın ablası Nurcan Özcan ve bazı aile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Küçük kızın cenazesi, cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazeye, Yağal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze sonrası gazetecilere açıklama yapan Sarıkeçililer Derneği Başkanı İbrahim Yağal, Müslüme'nin, yeğeninin çocuğu olduğunu belirterek, "Acı bir olay, hüzünlü bir olay. Ölüm Allah'ın emri. Veren de odur alan da odur. Yalnız Müslüme'nin ölüm şekli bir beni değil, tüm ülkeyi üzdü. O kadar yoğun arandı. Devlet bütün imkanlarını seferber etti. Ama buldurmayan Allah buldurmadı." dedi.

Küçük Müslüme'yle aynı adı taşıyan anneanne Müslüme Yağal da ağlayarak, "Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Dilimiz dönmez oldu." diyerek mezarlıktan ayrıldı.

Olay

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

Çadır kurulan bölgeye uzak mesafedeki ormanlık alanda dün kayıp kız çocuğunun cesedi bulunmuş, jandarma ekipleri soruşturmayı genişleterek aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü.

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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