Son dakika haberi... Meslek liseliler, mezun olmadan mobilya sektörünün aranan elemanı oluyor

Nevzat Hüseyin Tiryaki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kurulan son teknoloji ürünü makineler ile öğrenciler bir yandan mobilya teknolojileri üzerine eğitimler alırken bir yandan da döner sermaye gelirlerinden aylık ortalama 1500 lira kazanç elde ediyor.

İş başı eğitimlerinde başarı gösteren liseliler, mobilya sektör kuruluşları ile yapılan protokoller sayesinde henüz mezun olmadan iş garantisine kavuşuyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen mesleki eğitimin iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında, 300'e yakın imalatçının faaliyet gösterdiği Ankara'nın Akyurt ilçesindeki Nevzat Hüseyin Tiryaki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, 1 milyon liralık yatırımla mobilya teknolojilerini dijitalleştiren yeni makineler alındı. Sektörle iş birliği protokollerinin imzalanmasıyla, bu okulun öğrencileri, bir yandan mobilya teknolojileri üzerine iş başı eğitimleri alıyor bir yandan da döner sermaye gelirlerinden aylık ortalama 1500 lira kazanç elde ediyor.

Lise öğrencileri, mobilya sektör kuruluşları ile yapılan protokoller kapsamında Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da istihdam imkanına kavuşuyor.

Akyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Haluk Saydan, AA muhabirine lisede yürütülen eğitim faaliyetleri ve iş başı eğitimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Meslek lisesinin tüm cihaz donanımlarının Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla tamamlandığını belirten Saydan, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın da okulun gelişimi için katkı verdiğini anlattı.

Akyurt'ta 300'e yakın firma bulunduğuna işaret eden Saydan, "Bu çocuklarımızı daha kalifiye yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Okulumuzun fiziki şartlarının geliştirilmesi için yeni çalışmalar yürütüyoruz. Bu da gerçekleşirse Akyurt'taki gençlerimizin gelecekle ilgili kaygılarının çoğunu ortadan kaldırmış olacağız. Başta Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer olmak üzere meslek liselerine katkı verenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Gençlerimiz de gelecek kaygısı yaşamıyor"

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla lise için 1 milyon liralık yatırımla son teknoloji ürünü makineler alındığını belirterek, "Yeni makinelerin kurulumunun ardından mobilya sanayi kuruluşları ile protokol imzalamaya başladık. Böylece gençlerimiz burada hem iş başı eğitimleri alıyor hem de döner sermaye ile ayda 1500 lira cep harçlığı alıyorlar." dedi.

Lisede ayrıca istihdam garantili işlerin de yürütüldüğüne işaret eden Ayık, "Gençlerimiz de gelecek kaygısı olmadan, 'Ben buradan mezun olunca ne olacağım' demeden sadece işine odaklanıyor. Öyle olunca da başarı geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sektör ile okul iş birliğini güçlendirmeye çalışıyoruz"

Lise müdürü Bahtiyar Bozdemir, Milli Eğitim Bakanlığının meslek liselerine ilişkin yeni vizyonu kapsamında, sektör ile okul iş birliğini güçlendirmek için çalıştıklarını anlattı.

Bölgede bulunan sektör temsilcileriyle sıkı bir iş birliğine girdiklerini dile getiren Bozdemir, "Amacımız, öğrencilerimizin okulda aldıkları eğitimi işletmelerde yapacakları staj ile güçlendirmek ve mezuniyetlerinin ardından da işletmelerin beklediği nitelikli iş gücü olarak onları sektöre yerleştirmek. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanımızın desteğiyle okulumuzun mobilya teknolojileri alanını yeniledik. Yeni makineler kurulduktan sonra gerek kamu kurumlarından gerekse bölgemizde bulunan sanayi sektöründen iş almaya başladık." diye konuştu.

Bozdemir, bazı işletmelerde stajlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerin bir kısmının, aralarında ABD'nin de bulunduğu farklı ülkelerde istihdam imkanına kavuştuğunu söyledi.

"Yenilenen altyapımızla lisemizde teknolojiyi yakalamış bulunuyoruz"

Lisenin mobilya ve iç tasarım öğretmeni Yunus Emre Şenel, kurulan atölyede koltuk, sandalye ve berjer gibi farklı mobilyaların ahşap çerçeveleri olan telarolarının seri üretimini yaptıklarını, ders aletlerinin yapımında da çalıştıklarını anlattı.

Şenel, lisedeki derslere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yenilenen altyapımızla lisemizde teknolojiyi yakalamış bulunuyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında istihdam olanakları artıyor. Makinelerimizin kalitesi, ithalatçı ve ihracatçı büyük işletmelerinki ile aynı seviyede. CNC router, ebatlama, kenar bantlama makinelerimiz tamamen bilgisayar kontrollü çalışan cihazlar. Aynı zamanda öğrencilerimiz, çizim konusunda da gerekli bilgisayar programlarını çok iyi kullanabiliyorlar. Bunları çizimden sonra makinelerde deneme imkanı buluyorlar. Böylece öğrencilerimiz operatörlük eğitimi de almış oluyor."

"Teklifler alıyoruz"

Lisenin öğrencilerinden Serkan Sade, 11. sınıfta mobilya teknolojileri bölümünde eğitim aldığını, aylık 1500 lira kazandığını ifade etti. Özel sektörden çeşitli işler alarak mobilyanın ahşap çerçevelerini çıkardıklarını ifade eden Sade, "Okulumuzda CNC, kenar bantlama makinesi gibi yeni makineler ile mobilya teknolojilerini iş başında öğrendik. Bu öğrendiklerimizin stajlarımda çok faydası olacağını düşünüyorum. 12. sınıftaki stajımı yapıp mezuniyetimden sonra da montaj elemanı olarak çalışmayı düşünüyorum. Çeşitli fabrikalardan bu yönde teklifler de alıyoruz." diye konuştu.

Okulun öğrencilerinden Muhammed Raşit Altun da 3 gün okulda, 2 gün yeni makinelerin kurulduğu atölyede iş başı eğitimleri aldıklarını belirtti. Altun, "Okulumuzda İngilizce eğitimi için de destek verilecek. Okulumuzda hem öğreniyoruz hem de çalışabilecek yeterlilikleri ediniyoruz." dedi.