"Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" diyen kadın gözaltına alındı

Bodrum'un en kalabalık caddeleri arasında yer alan İzzet Baysal Caddesi'nde maskesiz gezen bir kadın, polis tarafından durduruldu. Polisin, "Neden maske takmıyorsunuz" sorusuna, "Açık alanda maske takmayı saçma buluyorum" diyerek yanıt veren kadın, önce ceza yedi ardından yine maske takmayınca gözaltına alındı.

Bolu'da kentin en işlek caddesinde maske takmayı reddeden ve polis ekiplerine, "Açık havada maske takmayı saçmYaz aylarıyla birlikte dolup taşan Bodrum'un en işlek caddeleri arasında yer alan İzzet Baysal Caddesi üzerinde maskesiz yürüyüş yapan Hülya G. isimli kadın, rutin uygulama gerçekleştiren polislerin denetimine takıldı. Polis ekipleri, kadına neden maske takmadığını sordu. Bunun üzerine "Açık havada maske takmak saçma geliyor" cevabı alan polis ekipleri, kadına 799 lira cezai işlem uyguladı.

ISRARLA MASKE TAKMAYINCA GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, yapılan işlemin ardından Hülya G.'den yeniden maske takmasını istedi. Maske takmamakta ısrar eden kadın, "Ben açık havada maske takmanın gerekliliğine inanmıyorum. Bana da bu nasipse Allah'ın dilediği olur. Demek ki bu olması gerekiyormuş" dedi. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen maske takmayan Hülya G., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı