Son dakika haberi... Mandaların dereyle buluşması görsel şölen sunuyor
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Son dakika haberi... Mandaların dereyle buluşması görsel şölen sunuyor

Son dakika haberi... Mandaların dereyle buluşması görsel şölen sunuyor
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre BALIKESİR'in mandacılıkla geçimini sağlayan kırsal Balıklı Mahallesi'nde mandaların dereden geçişi görsel şölen sunuyor.

BALIKESİR'in mandacılıkla geçimini sağlayan kırsal Balıklı Mahallesi'nde mandaların dereden geçişi görsel şölen sunuyor. Belgeselleri andıran geçişin ardından ise bölünen yollara ayrılan mandalar, damlarına gidiyor.

Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Balıklı ve Yakupköy mahalleleri manda üretimiyle ön plana çıkıyor. Mandalar, ineğe göre daha yağlı bir sütü olması nedeniyle genel olarak kaymak üretiminde kullanılıyor. Balıkesir genelinde 5 bine yakın manda bulunurken, toplam manda sayısının yarısı ise Balıklı ve Yakupköy mahallelerinde bulunuyor. Manda sütünün kilosu perakende olarak 10- 12 liradan satışa sunuluyor. Genel olarak tatlılarda kullanılan kaymağının kilosu ise 100 ila 120 liradan satılıyor.

Kırsal Balıklı Mahallesi'nde sürü halinde meraya çıkan mandalar ise görsel şölen oluşturuyor. Özellikle kırsal Balıklı Mahallesi deresinden geçerken belgeselleri aratmayan görsel bir şölen sunan mandalar, çobanlara ise en zor zamanı sıcak havalarda yaşatıyor. Mandaların yazın dereden çıkmak istemediğini söyleyen Orhan Kahraman, "Yazın dereden zor çıkarıyoruz. Yayılıp kalıyorlar" dedi.

30 yıldan buyana manda baktığını belirten Fahri Demir ise "Mandalar sabah saatlerinde çıkıyor ve akşam üstü saat 18.00 civarında damlarına dönüyorlar. Meradan sürü halinde gelen mandalar dereyi geçer geçmez ise kendi yollarına ilerleyerek damarına giriyorlar. Biz mahallemizde artık bu görüntülere alışsak da, dışarıdan gelenler için büyük bir görsel şölen oluyor" diye konuştu.


Son dakika haberi... Mandaların dereyle buluşması görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi... Mandaların dereyle buluşması görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi... Mandaların dereyle buluşması görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi... Mandaların dereyle buluşması görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi... Mandaların dereyle buluşması görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi... Mandaların dereyle buluşması görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi... Mandaların dereyle buluşması görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi... Mandaların dereyle buluşması görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi... Mandaların dereyle buluşması görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi... Mandaların dereyle buluşması görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi... Mandaların dereyle buluşması görsel şölen sunuyor
Son dakika haberi... Mandaların dereyle buluşması görsel şölen sunuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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