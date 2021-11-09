Son dakika haberi: Lübnan Bayındırlık Bakanı, Türkiye'nin Beyrut Limanı'nın yeniden inşasına olumlu baktığını söyledi

Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, Türkiye'nin Beyrut Limanı'nın yeniden imarı ve yatırımlar konusuna çok sıcak yaklaştığını belirtti.

Bakan Hamiye, Türkiye'nin Beyrut Limanı'nın yeniden inşasında üstlenebileceği rol hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Necib Mikati hükümetinde 20 Eylül'de göreve başlayan Hamiye, ekonomik kriz ve yakıt fiyatlarındaki artışın, ülkede yeniden imar ve ulaştırmanın iyileştirilmesi önünde ciddi engeller çıkardığını ifade etti.

Bakanlık olarak önlerinde iki önemli dosya bulunduğunu belirten Hamiye, bunun en başında 4 Ağustos 2020'de büyük patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı ile toplu taşıma sisteminin yeniden ihya edilmesi olduğunu söyledi.

Söz konusu iki dosyaya ilişkin Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ile geçen ay bir görüşme yaptıklarını hatırlatan Hamiye, "Görüşmeler çok olumluydu. Türkiye tarafı, özellikle Beyrut Limanı'nın yeniden inşası ve yatırımlar konusunda iş birliğine gidilmesine çok sıcak bakıyor." dedi.

Hamiye, görüşmelerin Türkiye ve Lübnan arasında ikili anlaşmaya dönüşmesi temennisinde bulundu.

Halihazırda Türkiye ile çok iyi bir ticari iş birliği içinde olduklarını sözlerine ekleyen Hamiye, Türkiye'nin Lübnan'dan Avrupa'ya giden transit yük araçlarını herhangi bir tarifeye tabi tutmadığını dile getirdi.

Beyrut'taki liman patlaması

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Olayın üzerinden 15 ay geçmesine rağmen limanda herhangi bir yeniden imara henüz başlanamadı.

Beyrut Limanı, ülkenin neredeyse yüzde 85'lik ithalat ve ihracatını üstelenen gümrük kapısı konumunda.

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