Liseli genç kız fatura yatırmak için karantinayı deldi: 4 bin 50 lira para cezası kesildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Liseli genç kız fatura yatırmak için karantinayı deldi: 4 bin 50 lira para cezası kesildi

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Güncel

Liseli genç kız fatura yatırmak için karantinayı deldi: 4 bin 50 lira para cezası kesildi Kırıkkale'de HES kodu denetiminde temalısı olduğu tespit edilen 14 yaşındaki liseli kız, fatura ödemek için karantina ihlali yaptı.

Liseli genç kız fatura yatırmak için karantinayı deldi: 4 bin 50 lira para cezası kesildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Hes Kodu denetiminde temalısı olduğu tespit edilen 14 yaşındaki liseli kız, fatura ödemek için karantina ihlali yaptı. Salgın ekiplerince, evine bırakılan kızın ailesine de 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor. Uzman ekipler, insan yoğunluğunun en fazla olduğu cadde ve sokaklarda HES kodu denetimi yaptı. Yaşları 9 ila 19 arasında çocuklar üzerinde de denetimler yoğunlaştırıldı.

Ovacık Mahallesi'ndeki Zafer Caddesi'nde denetim yapan uzman ekipler, 14 yaşındaki bir lise öğrencisinin HES kodunu sorguladı. 10. Sınıf öğrencisinin karantinaya alınan sınıfındaki koronavirüs hastası bir arkadaşından dolayı temaslı duruma düştüğü tespit edildi. Kardeşi ile birlikte fatura ödemek için karantinayı delen lise öğrencisi, salgın ekipleri tarafından evine bırakıldı. Ailesine de 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Liseli genç kız fatura yatırmak için karantinayı deldi: 4 bin 50 lira para cezası kesildi

Liseli genç kız fatura yatırmak için karantinayı deldi: 4 bin 50 lira para cezası kesildi

Liseli genç kız fatura yatırmak için karantinayı deldi: 4 bin 50 lira para cezası kesildi

Liseli genç kız fatura yatırmak için karantinayı deldi: 4 bin 50 lira para cezası kesildi

Liseli genç kız fatura yatırmak için karantinayı deldi: 4 bin 50 lira para cezası kesildi

Liseli genç kız fatura yatırmak için karantinayı deldi: 4 bin 50 lira para cezası kesildi

Liseli genç kız fatura yatırmak için karantinayı deldi: 4 bin 50 lira para cezası kesildi

Liseli genç kız fatura yatırmak için karantinayı deldi: 4 bin 50 lira para cezası kesildi
İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'

'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Demet Özdemir
Spor Muslera Kerem Aktürkoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Recep Tayyip Erdoğan Yemek Tarifleri Alex Teixeira Bekir Pakdemirli Seda Sayan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Liseli genç kız fatura yatırmak için karantinayı deldi: 4 bin 50 lira para cezası kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 10:56:39. #1.11#