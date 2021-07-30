Köyceğiz'deki orman yangını devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köyceğiz'deki orman yangını devam ediyor

Köyceğiz'deki orman yangını devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde dün başlayan orman yangını devam ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde dün başlayan orman yangını devam ediyor. Tedbir amaçlı bazı evler boşaltılırken, yangına karadan müdahalenin devam ettiği öğrenildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 15.48'de başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına dün karadan ve havadan yapılan müdahale bugün karadan devam ederken, yangına 10 arazöz, 2 dozerin yanı sıra Muğla Büyükşehir'e Köyceğiz ve Ortaca İtfaiye Amirliklerine bağlı ekipler de destek veriyor. Yangının dün Ağla ve Yeşilyurt'taki yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Çalca bölgesinde bazı evlerin tedbir amaçlı boşaltıldığı belirtilirken, yangının devam ettiği bazı noktalara karadan ulaşımın olmaması söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Yangın nedeniyle dünden itibaren Köyceğiz ve mahallelerinden vatandaşlara da su, buz ve yardım için çağrı yapıldığı belirtiliyor.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, yangının Yangı ve Zeytinalanı mahallelerindeki yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladığını belirterek, "Acil olarak Köyceğiz'de havadan müdahale edilmesi gerekiyor" dedi.

(Mete Sönmez/İHA)

Köyceğiz'deki orman yangını devam ediyor
Köyceğiz'deki orman yangını devam ediyor
Köyceğiz'deki orman yangını devam ediyor
Köyceğiz'deki orman yangını devam ediyor
Köyceğiz'deki orman yangını devam ediyor
Köyceğiz'deki orman yangını devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı
Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı
Türkiye alev alev yanarken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım
Türkiye alev alev yanarken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım
Köyceğiz'de makilik yangını (2)
Köyceğiz'de makilik yangını (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Diana Spencer Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Can Bartu Eda Erdem Metin Oktay Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Köyceğiz'deki orman yangını devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.07.2021 15:18:29. #1.13#

title