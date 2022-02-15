Son dakika haberi: Kocaeli'de terör operasyonu: 10 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi: Kocaeli'de terör operasyonu: 10 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Mesut Çatak - Güncel
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Son dakika haberi: Kocaeli'de terör operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika haber: KOCAELİ'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 6 kişi ile örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 6 kişi ile örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün terör örgütü PKK üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, legal ve illegal yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı. Operasyonlarda PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 kişi de gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu. Soruşturma devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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