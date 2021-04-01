Son dakika haberi | Kızılay şehidinin ismi Ataşehir İlkokulu kütüphanesinde yaşayacak

Son dakika haberleri: Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türk Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman'ın adı, Ataşehir İlkokulu kütüphanesine verildi.

Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türk Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman'ın adı, Ataşehir İlkokulu kütüphanesine verildi.

Ataşehir İlkokulunda düzenlenen açılış töreninde konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, eğitime desteğin Kızılay'ın ana uğraşlarından biri olduğunu söyledi.

Kınık, Türk Kızılay'ın eğitim alanında yaptığı çalışmaları anlatarak, "Kızılay olarak yakın zamanda yatılı bölge okullarımızda okuyan 40 bine yakın yavrumuzun tamamına kırtasiye destekleri verdik. Ülkemizde okula gitme noktasında ekonomik sıkıntılar yaşayan yavrularımıza ve on binlerce aileye şube ve genel merkezler aracılığıyla burs temin ediyoruz." diye konuştu.

Kırsal bölgelerdeki bakıma ihtiyaç duyulan okulları onarmaya çalıştıklarını da dile getiren Kınık, bağışçıların destekleriyle okullar inşa ettiklerini, yakın zamanda Manisa'da ve Hatay'da okullar yapıldığını ifade etti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kırşehir'de de bir okulun Kızılay tarafından inşa edilip Milli Eğitim Bakanlığına devredildiğini belirterek, şunları söyledi:

"İllerimizin pek çoğunda anaokullarımızı bağışçıların desteğiyle inşa ediyoruz. Kızılay olarak eğitime destek vermeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Mehmet Arif Kıdıman şehidimizin anısına yapmış olduğumuz kütüphanenin açılışını yapıyoruz. Kardeşimizin insanlık için çalışırken ve insanlık idealleri için şehit olduğunu bütün dünya biliyor. Şehidimizin anıları silinmesin diye Ataşehir İlkokulunda anısını yaşatmaya gayret edeceğiz. Tüm süreç boyunca destekte bulunan herkese şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah çok okuyan öğrenen, irfan ve ilim sahibi olan yavrularımıza destek oluruz. Kütüphanenin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen kütüphane, katılımcılar tarafından gezildi.

Açılış törenine, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Günday, Ataşehir İlkokulu Müdürü Serdar Yalkut, şehit Mehmet Arif Kıdıman'ın kardeşleri Işıl Kıdıman Sevindik, Soner Kıdıman, Kızılay gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici