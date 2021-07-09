Son dakika haber! KIRKPINAR'IN 3 ALTIN KEMERLİ AĞASI SELİM, TÖRENLE KARŞILANDI
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Son dakika haber! KIRKPINAR'IN 3 ALTIN KEMERLİ AĞASI SELİM, TÖRENLE KARŞILANDI

Son dakika haber! KIRKPINAR'IN 3 ALTIN KEMERLİ AĞASI SELİM, TÖRENLE KARŞILANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: EDİRNE'de, bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası, 3 altın kemeri bulunan Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in karşılandığı törenle başladı.

EDİRNE'de, bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Haftası, 3 altın kemeri bulunan Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in karşılandığı törenle başladı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın da katıldığı törende Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve protokol üyeleri, Kara Emin ve Adalı Halil gibi önemli pehlivanların kabirlerinin bulunduğu Pehlivanlar Mezarlığı'na çiçek bıraktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 660'ıncısı, 3 altın kemerli Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in Talatpaşa Caddesi'nde karşılanmasıyla başladı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın da katıldığı törende davullu zurnalı Kırkpınar korteji, belediye önünden hareket ederek, caddeden Orduevi'ne geldi. Seyfettin Selim, Orduevi önünde kurulan platformda karşılandı.

BAŞKAN GÜRKAN: KIRKPINAR'IMIZ HAYIRLI OLSUN

Törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Gürkan, bitmeyen güreşin devam eden efsanesinin Sarayiçi'nde Dualı Çayır'da başladığını belirterek, "Türkiye'nin dört bir yanından bizi izleyen değerli hemşehrilerimiz, büyük Türk milletinin değerli evlatları; Türk'ün ata sporu, yağlı güreşin başkenti Edirne'ye hoş geldiniz, şeref verdiniz. 660 yıldır devam eden bu efsane, bitmeyen güreşin devam eden efsanesi, bugün Allah'ın izniyle Dualı Çayır'da, Sarayiçi'nde tekrar başlıyor. 660 yıldır olduğu gibi Kırkpınar'ımızın ağasını, 3 altın kemerli ağasını Seyfettin Selim'i karşılıyoruz. Hoş geldiniz, diyoruz. Kırkpınar'ımız hayırlı olsun" dedi.

PEHLİVANLAR MEZARLIĞI'NA ZİYARET

Ağa Seyfettin Selim'e altın kemerin takılmasının ardından kortej, Edirne Belediyesi önünde, Vali Canalp'i karşıladı. Kortejdekiler, daha sonra Talatpaşa Caddesi'nden yürüyerek, Atatürk Anıtı'na geldi. Anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Belediye Bandosu eşliğinde, sözü ve bestesi Beyazıt Sansı'ya ait 'Kırkpınar Marşı' seslendirildi. Vali Canalp, Başkan Gürkan ve protokol üyeleri, Kara Emin ve Adalı Halil gibi önemli pehlivanların kabirlerinin bulunduğu Pehlivanlar Mezarlığı'na çiçek bırakıp, dua etti.

'PEHLİVANLAR HEYKELİ' AÇILDI

Kırkpınar açılış etkinlikleri kapsamında, Edirne'nin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde de 'Pehlivanlar Heykeli'nin açılışı gerçekleştirildi. Edirneli heykeltıraş Tankut Öktem tarafından 1973 yılında yapılan heykelin açılışında konuşan Başkan Gürkan, uzun süredir caddede Kırkpınar'a dair simge olmadığını belirtip, bu eksikliğin giderildiğini kaydetti. Kırkpınar'ın anısını yaşatmak istediklerini belirten Gürkan ve protokol, heykelin açılış kurdelesini kesti.

Son dakika haber! KIRKPINAR'IN 3 ALTIN KEMERLİ AĞASI SELİM, TÖRENLE KARŞILANDI
Son dakika haber! KIRKPINAR'IN 3 ALTIN KEMERLİ AĞASI SELİM, TÖRENLE KARŞILANDI
Son dakika haber! KIRKPINAR'IN 3 ALTIN KEMERLİ AĞASI SELİM, TÖRENLE KARŞILANDI
Son dakika haber! KIRKPINAR'IN 3 ALTIN KEMERLİ AĞASI SELİM, TÖRENLE KARŞILANDI
Son dakika haber! KIRKPINAR'IN 3 ALTIN KEMERLİ AĞASI SELİM, TÖRENLE KARŞILANDI
Son dakika haber! KIRKPINAR'IN 3 ALTIN KEMERLİ AĞASI SELİM, TÖRENLE KARŞILANDI
Son dakika haber! KIRKPINAR'IN 3 ALTIN KEMERLİ AĞASI SELİM, TÖRENLE KARŞILANDI
Son dakika haber! KIRKPINAR'IN 3 ALTIN KEMERLİ AĞASI SELİM, TÖRENLE KARŞILANDI
Son dakika haber! KIRKPINAR'IN 3 ALTIN KEMERLİ AĞASI SELİM, TÖRENLE KARŞILANDI
Son dakika haber! KIRKPINAR'IN 3 ALTIN KEMERLİ AĞASI SELİM, TÖRENLE KARŞILANDI
Son dakika haber! KIRKPINAR'IN 3 ALTIN KEMERLİ AĞASI SELİM, TÖRENLE KARŞILANDI
Son dakika haber! KIRKPINAR'IN 3 ALTIN KEMERLİ AĞASI SELİM, TÖRENLE KARŞILANDI
Son dakika haber! KIRKPINAR'IN 3 ALTIN KEMERLİ AĞASI SELİM, TÖRENLE KARŞILANDI
Son dakika haber! KIRKPINAR'IN 3 ALTIN KEMERLİ AĞASI SELİM, TÖRENLE KARŞILANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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