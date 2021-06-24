Son dakika! Kırklareli'nde enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada 1 işçi yaralandı
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Son dakika! Kırklareli'nde enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada 1 işçi yaralandı

Son dakika! Kırklareli'nde enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada 1 işçi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde enerji üretim fabrikasında su buharı kazanı borusunun patlaması sonucu bir işçi yaralandı.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde enerji üretim fabrikasında su buharı kazanı borusunun patlaması sonucu bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, fabrikada patlama sesi duyan personel, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri ile UMKE görevlileri sevk edildi.

AFAD ekibi ve UMKE görevlileri, çevreye kimyasal yayılma ihtimali nedeniyle fabrikaya özel kıyafetlerle girdi.

Ekipler tarafından çıkarılan yaralı işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç ile Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Sebahattin Dönmez fabrikaya gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Son dakika! Kırklareli'nde enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada 1 işçi yaralandı
Son dakika! Kırklareli'nde enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada 1 işçi yaralandı
Son dakika! Kırklareli'nde enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada 1 işçi yaralandı
Son dakika! Kırklareli'nde enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada 1 işçi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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