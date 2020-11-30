Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit Yener Kırıkçı'nın cenaze töreninde yapılan saldırıya ilişkin 36 sanığın yargılanmasına başlandı. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan sanık Osman Sarıgün, savunmasında olayın üzerinden çok zaman geçtiğini, nasıl olduğunu unuttuğunu söyledi.
Hakkari'de Irak sınırında bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı (26) için 21 Nisan 2019 tarihinde Çubuk'ta düzenlenen cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterildi. Törene katılan bazı kişiler, Kılıçdaroğlu'na yumruk ve sopayla vurmaya çalıştı, tekme savurdu. Osman Sarıgün'ün, Kılıçdaroğlu'na yumruk vurması cenazede çekilen görüntülere de yansıdı.
"NASIL OLDUĞUNU UNUTTUM"
Aralarında Osman Sarıgün'ün de bulunduğu 36 sanığın, Çubuk 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanmalarına başlandı. Duruşmayı çok sayıda CHP'li milletvekili izlerken, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Duruşmada, sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianamenin özeti okundu. Daha sonra sanık savunmalarına geçildi.
"YAŞANANLARDAN DOLAYI PİŞMANIM"
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan sanık Osman Sarıgün, savunmasında olayın üzerinden çok zaman geçtiğini, nasıl olduğunu unuttuğunu söyledi. Daha önce soruşturma aşamasında verdiği ifadelerini tekrarladığını belirten Sarıgün, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu, Kılıçdaroğlu'ndan özür dilediğini belirtti. Duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Hakkari'de sınır hattında çıkan çatışmada şehit olan er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze törenine katılmıştı. Törenin ardından CHP lideri bir grubun saldırısına uğrarken, çıkan arbedede Osman Sarıgün CHP liderini yumruklamıştı. Saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu güvenlik görevlileri tarafından bölgeden çıkartılmış ve bir eve götürülmüştü.
3 YIL 10 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ
Saldırının ardından 36 kişi için dava açılırken, Osman Sarıgün hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama ve hakaret' suçlarından 3 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN