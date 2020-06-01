Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi Karaman'da dengesini kaybederek çapa motoru ile traktör arasında sıkışan vatandaş, feci şekilde can verdi.

Karaman'da traktörle çapa motorunun arasına sıkışan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Bayır köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Akış (50), traktörün arkasına çapa motoru yüklediği sırada dengesini kaybederek çapa motoru ile traktör arasında sıkıştı. Vatandaşların durumu 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Akış'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Akış'ın cenazesi Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA