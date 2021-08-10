Son dakika haberi... Kahramankazan'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları telafi eğitimi görüyor

Son dakika gündem haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında Kahramankazan'daki mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için kurulan açık hava sınıflarında 60 çocuk eğitim görüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında Kahramankazan'daki mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için kurulan açık hava sınıflarında 60 çocuk eğitim görüyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle çocuklarda yaşanan sosyal ve duygusal kayıpları gidermek için başlatılan "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri devam ediyor.

Uzaktan eğitime geçildiği döneminde belediye tarafından hizmete sunulan Mobil EBA Destek Noktasında (EABÜS) eğitim alan öğrenciler, "Telafide Ben de Varım" etkinliklerine de açık hava sınıflarında katılıyor.

Kahramankazan Belediyesi de projeye destek vererek açık hava sınıflarının çadırlarını ve platformunu kurdu. Mevsimlik tarım işçisi ailelerin yoğun olarak bulunduğu Çimşit Mahallesi'nde açık hava sınıfları ve platformlar kurdu. Bu doğrultuda 2 adet çadır sınıf ve bir de etkinlikler için açık hava platformu oluşturuldu.

Haftanın 5 günü açık olan ve 6 gönüllü öğretmenin görev yaptığı sınıflarda çocuklar hem eğleniyor, hem öğreniyor, hem de eksik kalan eğitimlerini telafi imkanı buluyor.

Öğrenciler bu sınıflarda okuma-yazma öğreniyor, okul öncesi etkinlikler yapıyor, müzik eğitimi alıyor, zeka oyunları ile kendilerini geliştiriyorlar.

Açık havada kurulan ve 2 çadır ve açık hava platformundan oluşan sınıflarda öğrencilere hijyen eğitimi alıyor, masal dinleyip boyama yapıyor, müzik aleti çalıyorlar. Evlerinden yüzlerce kilometre uzaklıkta olan öğrenciler böylece yaz döneminde de telafi eğitiminden faydalanma imkanı buluyor.

Çocuklar okuldan arta kalan vakitlerini ise kardeşlerine bakarak, tarlada ailelerine yardım ederek, yada keçileri otlatarak geçiriyor.

Rehber öğretmen Tuğrul Uçak AA muhabirine, öğrencilerde mobil okula gelmeye başladıktan sonra belirgin değişiklikler gözlemlediklerini belirterek, "Biz burada çocuklarımızın eğitimlerinin telafi edilmesi adına farklı branştaki öğretmen arkadaşlarımızla birlikte çeşitli dersler veriyoruz. Ancak bunun yanında çocuklarımızın özgüvenlerinin arttığını, toplum içinde kendilerini daha rahat ifade edebildiklerini gördük. Bu da bizi ziyadesiyle memnun ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş