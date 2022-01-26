Son dakika haberi | Kaan'ın ölümünde, yangın söndürme sisteminin çalışmadığı iddiasıyla şikayetçi olundu

GAZİEMİR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, Kaan Yalçın'ın (27) apartmanda çıkan yangında üst katta mahsur kalanları kurtarmak isterken yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma sürerken, ifadeleri alınan 2 kişinin, binadaki yangın söndürme ve alarm sistemlerinin çalışmadığını öne sürdüğü ortaya çıktı. Kaan'ın arkadaşlarının iddiası üzerine dayısı Sedat Özkan, ihmal olduğunu savunarak, emniyette şikayetçi olduklarını söyledi.

Hasan Güven Caddesi'nde bulunan site içindeki apartmanın üst katında, 16 Ocak günü saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinlerinin ihbarıyla bölgeye AKS 110, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, caddeyi araç trafiğine kapatırken, yangının çıktığı dairedeki 4 kişi de itfaiye merdiveniyle dışarı çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından 4 kişi, tedbir amaçlı çevre hastanelere kaldırıldı. Çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri, dışarı çıkmadığı belirlenen Kaan Yalçın'ı bulmak için harekete geçti.

Yangın söndürme ve alarm sistemlerinin çalışmadığı ile ilgili verilen ifadelerin ardından apartmanın bulunduğu sitenin yönetimi hakkında şikayetçi olduklarını belirten Kaan'ın dayısı Sedat Özkan, "Olayda ihmal olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple de şikayetçi olduk. Verilen ifadelerde yangın söndürme ve alarm sistemlerinin çalışmadığı söyleniyor. Sonuna kadar hukuki mücadelemize devam edeceğiz. Bunların yanı sıra bizi en çok üzen olaylardan biri de Kaan'ın vefatının ardından site sahipleri, site yönetimi ve Kaan'ın hayatlarını kurtarmak için kendi canından olduğu dairede yaşayanlar, bizimle hiç iletişime geçmedi. Cenazeye gelmedikleri gibi telefonla bile arayarak başsağlığı dileklerini iletmediler. Kaan'ın ailesi olarak gerçekten çok üzüldük. Yeğenim başkalarının hayatını kurtarabilmek adına kendi canını hiçe saydı. Kaan, bu vefasızlığı hak etmedi" diye konuştu.