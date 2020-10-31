İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
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İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı

31.10.2020 21:57 | Son Güncelleme: 31.10.2020 22:17
İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depremle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle 10 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığını bildirdi.

İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 49 paylaşım tespit edildi, 37 şahıs hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz."

İzmir depremiyle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı

EMNİYET ÇALIŞMA BAŞLATMIŞTI

Depremin ardından Emniyet, bölge halkına yönelik aşağılayıcı paylaşım yapanlar için çalışma başlattığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin 'tespit' çalışmaları ivedilikle başlatılmış, tespit edilen kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirilecektir. Konunun tarafımızca hassasiyetle takip edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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