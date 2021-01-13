Son dakika haberi: İzmir'de sele kapılan kadın, evini su basan annesine yardım için sokağa çıkmış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: İzmir'de sele kapılan kadın, evini su basan annesine yardım için sokağa çıkmış

13.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:51
Son dakika haberi: İzmir'de sele kapılan kadın, evini su basan annesine yardım için sokağa çıkmış

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde sel sularına kapılarak sürüklenen kadının, 90 yaşındaki annesinin evini su bastığını öğrenmesi sonrası sokağa çıktığı belirtildi.

İzmir'in Buca ilçesinde sel sularına kapılarak sürüklenen kadının, 90 yaşındaki annesinin evini su bastığını öğrenmesi sonrası sokağa çıktığı belirtildi.

Gazi Osman Paşa ile Özbekistan caddelerinin kesiştiği noktada sel sularına kapılarak bir tırın altına giren Bahtiye Tuna'nın (66), Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Yekta Öncel, gazetecilere yaptığı açıklamada dün akşam 23.00 civarında Tuna'nın acil servisten giriş yaptığını, yapılan kontrolde kan değerlerinin iyi çıktığını, kolunda ve omzunda morluklar olduğunu, kırık ve iç kanama tespit edilmediğini ifade etti.

Tuna'nın genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Öncel, "Yapılan testlerde iç kanamaya rastlamadık. Ancak su yuttuğu için biraz gözlem altında tutmayı düşünüyoruz. Kendisi biraz yorgun görünüyor." dedi.

Hasta ile yapılan görüşmede neden o saatte dışarda olduğunu da sorduklarını aktaran Öncel, şunları kaydetti:

"Hastamız, 90 yaşındaki annesinin evini su bastığını duymuş. Annesini kurtarmak için, yardım amaçlı evden çıkmış, ardından sele kapılıp bir tırın altına girmiş. Tırın lastiklerini tutarak kendini kontrol etmeye çalışmış. Yaklaşık yarım saat boyunca bu şekilde mahsur kalmış ve vatandaşlar kurtarınca hastanemize getirilmiş."

Başhekim Öncel, Tuna'nın yarın taburcu edilebileceğini düşündüklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hadise Demet Özdemir Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Emre Taşdemir İsmail Kartal Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: İzmir'de sele kapılan kadın, evini su basan annesine yardım için sokağa çıkmış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 14:27:03. #1.14#
title