Kirayı geciktiren kadın, ev sahibi ve 6 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü
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Kirayı geciktiren kadın, ev sahibi ve 6 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü

08.02.2021 19:14 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:33

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Senem Onat, ev kirasını geciktirdiği için ev sahibi ve yanındaki 6 kişi tarafından bayılana kadar darp edildi. Darp esnasında cebinden 750 lirası çalınan Senem Onat'ın dövülme anları güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Buca ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki iki çocuk annesi Senem Onat, yaptığı organizasyon işlerinin pandemiden etkilenmesi sebebiyle bir süredir ev kirasını ödeyemedi. Bunun üzerine ev sahibi M.Ç., Senem Onat'ı arayarak evden çıkması gerektiğini söyledi. Senem Onat, Mart ayına kadar kontratı olduğunu belirterek evde kalmaya devam etti.

KARAKOLDAN DÖNERKEN 7 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

1 Şubat Pazartesi günü ev sahibi M.Ç., Senem Onat'ın önünü keserek ağır hakaretlerle darp etmeye başladı. Sol göğsünün üstüne darbe alan Onat, karakola giderek darp raporu aldı. Darp raporu aldıktan sonra arkadaşının kullandığı arabayla evine dönen Onat, bu kez ev sahibi M.Ç, eşi, gelini, oğlu ve yanlarındaki 3 kişinin evinin önünde beklediğini gördü. Arabadan inen Onat, darp raporu aldığı için yine tehdit ve hakaretlere maruz kaldı. Olayın büyümesi üzerine ev sahibi M.Ç. ve yanındakiler Senem Onat'a saldırarak darp etmeye başladı. Çocuklarının gözü önünde yerlerde sürüklenen Onat, bayılana kadar dayak yedi. Olay anları site önünde bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kirayı geciktiren kadın, ev sahibi ve 6 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü

"SENİ ÖLDÜRECEĞİZ, BİZ AŞİRETİZ' DEDİLER"

Olay anlarını anlatan Senem Onat, karakoldan arkadaşının arabasıyla evine döndüğü sırada saldırının başladığını belirterek, "Arkadaşımın arabasının camını kırıyorlar. Daha sonrasında beni aralarına alarak çocuklarımın gözü önünde yerlerde sürüklediler. Kalbimin üstüne vurup, 'Seni öldüreceğiz, biz aşiretiz' dediler. Ev sahibinin gelini ve karısı saçlarımı yanlardan çekerken M.Ç isimli şahıs bana alttan yumruk atmaya başladı. Yediğim tekmelerin haddi hesabı yok. İnanılmaz derecede kötü bir olay yaşadım. Bu olayın çocuklarımın gözü önünde olması üzücü. Kendimi geçtim benim çocuklarıma bunları yaşatamazlar. Benim hiçbir sosyal güvencem yok. Benim can güvenliğim yok. Buraya yalnız geliyorum. Birisi beni burada öldürse kadın cinayeti olacak. Üçüncü sayfalarda olacağım" dedi.
Darp esnasında cebinden 750 lirayı aldılar

Kirayı geciktiren kadın, ev sahibi ve 6 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü

DARP ESNASINDA CEBİNDEN 750 LİRAYI ALDILAR

Olaylar sebebiyle çocuklarından ayrı kaldığını söyleyen Senem Onat, "2 haftadır çocuklarımı göremiyorum. 2 bin 500, 3 bin lira için bunlar oluyor. Darp esnasında cebimdeki parayı alıyorlar. 'Kira niyetine bunu alıyoruz' dediler. Telefonumu almaya çalışıyorlar. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Ruhen bitik durumdayım. Hiçbir şey yapamıyorum. Bunların bana maddi kaybını geçtim, manevi kaybı ne olacak? Olaylar esnasında 2 kadın komşum gelerek dayak atan şahısların ellerinden kurtardılar beni. Onlar beni kurtarmasaydı şu andan benim üçüncü sayfalardaki haberimi yapıyordunuz" ifadelerini kullandı.

Ev sahipleri tarafından 2 kez darp edilen Senem Onat, bir kez daha şikayetçi olarak konuyu adli makamlara taşıdı.

Kirayı geciktiren kadın, ev sahibi ve 6 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü
Kirayı geciktiren kadın, ev sahibi ve 6 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü
Kirayı geciktiren kadın, ev sahibi ve 6 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü
Kirayı geciktiren kadın, ev sahibi ve 6 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY

Haber Yorumları (1)
SELİM: islama göre bir kadın boşanırsa ya da eşi ölürse yani kadının eşi yoksa kardeşleri ve anne babası kadına bakmakla yükümüdür eğer onlar yoksa kadını muhtaçlıkltan kurtarmak devletin vazifesidir devletin yükümlülüğündedir bu şekilde asla kadın mağdur olmaz kimseye el açmak zorunda kalmaz ama insna yapımı kanunlar yüzünden kadınlarımız zillete düşüyor devlet kendi yükümlülüğünü yerine getirmediği gibi eğer eş ölmediyse ve boşandıysa ömür boyu nafakayla topu erkeğe atıyor
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